Nefasto. Así se cataloga el inicio de la temporada de Manchester United, que en la segunda fecha de la Premier League sufrió una dolorosa derrota por 4-0 ante Brentford, situación que colmó la paciencia de Cristiano Ronaldo.

El portugués hace rato pidió salir de los Diablos Rojos, situación que se intensificó por los malos resultados en el inicio y por la problemática relación que lleva con el entrenador Erik ten Hag.

CR7 no quiere seguir en el cuadro mancuniano, primero porque no está a gusto, y segundo porque quiere jugar la Champions League, certamen al que no clasificó su equipo.

Esta situación genera un tira y afloja, porque el mercado sigue abierto hasta el 31 de agosto, y el periodista especialista en fichajes, Fabrizio Romano, explicó el momento por el que atraviesa Cristiano Ronaldo.

"Situación de Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes (su representante) sigue trabajando para encontrar una solución, posible fichaje de última hora como hace un año. La prioridad de Cristiano siempre ha sido dejar el Man Utd. este verano", explica el italiano.

Sin embargo, Romano aclara que "Man Utd. insiste en que no está a la venta: Jorge Mendes sigue explorando opciones".

Con este panorama vive Cristiano Ronaldo, quien desea salir pronto de Manchester United y poder recalar en un equipo más competitivo.