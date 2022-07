Una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes del invierno europeo fue el regreso de Dani Alves a FC Barcelona, sin embargo la estadía del lateral derecho en Cataluña duró muy poco.

El seleccionado brasileño luego de seis meses dejó el club, y dijo que se sintió feliz por su regreso a la Ciudad Condal, pero de paso aprovechó de pagarle un palo a los directivos catalanes.

"No me fui triste sino feliz por haber vuelto al club. Soñé durante cinco años querer volver a vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida", dijo Alves a The Guardian.

“Desde que llegué, dejé muy claro que ya no era un chico de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin ocultar nada. Pero este club ha pecado en los últimos años porque no le importan las personas que hicieron historia. Como aficionado, me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera", agregó.

Luego, el zaguero expresó que “el club necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera”.

¿Dani Alves se va a México?

Por último, Dani Alves se refirió a su futuro, porque ofertas interesantes, una de ellas de Pumas de México, y otra de Real Valladolid de España, las que está analizando.

“Me gustan los desafíos y me adapto a cualquier situación. Han surgido cosas interesantes, estoy estudiándolas”, cerró.