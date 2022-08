Si hablamos de sacrificio y todo lo que podría derivarse de ese aspecto, el nombre de este jugador seguramente estará en la definición. Porque Alejandro Ramos nunca jugó en un gran equipo de muchas luces, siempre se manejó por el lado del silencio. Y se puso el overol cuando las cosas se complicaron. Por eso, nos alegramos de su buen momento, donde su figura trascendió casi todo lo parametrado.

El jugador, ahora en FBC Melgar, tuvo una extensa charla exclusiva con el 'Diario Depor', donde se mostró nervioso porque no tiene costumbre de conversar con la prensa especializada. Sin embargo, conocimos aspectos de su vida que nos interesan mucho. Los cuales tienen que ver con su crecimiento como profesional, y visión a futuro. Su rendimiento es el síntoma de su excelente preparación.

Una de las preguntas que se le ejecutó en esta entrevista, fue sobre el modelo de jugador que tenía en la posición, y a qué tipo de cracks veía en el pasado, para hacer una semejanza con su situación actual. Respondiendo algo que dejó sorprendidos a casi todos los que seguimos su carrera. Esto fue lo que mencionó: "A Dani Alves cuando estaba en Barcelona. Veía sus partidos, me enfoqué más cuando jugaba de lateral".

Sobre el mercado local, también tuvo una expresión muy interesante. Porque habló con bastante respeto y cariño sobre el actual defensa de Boca Juniors: "En el Perú, es Luis Advíncula. Me gusta su potencia, el ida y vuelta, los centros que hace". Y quién dice si en un momento terminan siendo compañeros, en búsqueda de la titularidad por esa banda, dentro de la Selección Peruana.

Con respecto a 'La Blanquirroja', era de esperarse su respuesta, siente que puede estar cerca su momento. Hoy, con Juan Reynoso como director técnico, las oportunidades son infinitas "Sería un sueño llegar a la selección y sería motivante compartir con jugadores mundialistas y finalistas de Copa América. Ahora estoy enfocado en seguir haciendo bien las cosas con Melgar para que llegue esa oportunidad".

Sobre su pasado, confesó que no siempre jugó en la posición donde ahora destaca. Quizás, si se mantenía donde se le vio en un comienzo, no estaría viviendo el momento espectacular que tiene junto al cuadro 'rojinegro': "Todo menores, cuando estuve en Esther Grande Bentín, lo hice de back central, luego de un partido de práctica y el profesor Marco Valencia me pone de lateral ante la lesión de un compañero".

Sobre la competencia internacional que están suscitando con Melgar, confía en sus compañeros, y desea darle una alegría a todo el país "Como venimos haciendo las cosas y lo mantenemos, podemos lograr cosas importantes. Lograr el título nacional, jugar la Copa Libertadores, Dios quiera ganar la Copa Sudamericana, pero vamos paso a paso". Bien por Alejandro Ramos, tiene pasta para poder conseguir lo que él desee.