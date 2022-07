El entrenador argentino se marcha del cuadro francés y queda libre, justo cuando aún no se define la continuidad de Ricardo Gareca en la selección.

Uno de los mejores entrenadores sudamericanos del último tiempo es el argentino Jorge Sampaoli, aunque suele irse de forma polémica de los equipos que dirige, y justamente es lo que pasó ahora.

El ex DT de Sporting Cristal hizo una gran campaña con Olympique Marsella en Francia, sin embargo tomó la decisión de abandonar el puesto, justo cuando la selección peruana está intentando renovar con Ricardo Gareca.

El ex estratega de las selecciones de Chile y Argentina no seguirá en el cuadro galo debido a que tuvo problemas con los dirigentes, por los refuerzos de cara a la temporada venidera, donde jugarán la Champions League.

"Desde el día en que llegué, Marsella me hizo sentir como si toda la vida hubiera vivido en esta ciudad. El OM es pasión. Cada vez que entré al Orange Velodrome, el corazón me explotaba. La última temporada ha sido impresionante. Me dio placer ser el entrenador de este club", explicó el de Casilda.

"Mis tiempos y mis objetivos no son los mismos que los de la dirigencia. No es malo pretender cosas distintas. Lo importante es buscar la excelencia y lo mejor para el OM”, reveló.

"Quiero agradecerle a Pablo Longoria y a su equipo de trabajo por confiar en mí. Gracias a los jugadores por hacer un fútbol tan lindo. Gracias a las y los trabajadores del club por dar el 100% por los colores. Gracias a los hinchas porque sin ustedes nada tiene sentido. Hasta otro viento mejor", cerró.

Ahora Jorge Sampaoli, quien tuvo experiencia en el fútbol peruano, escuchará ofertas, justo cuando no se sabe si Ricardo Gareca continuará o no en la selección.