El momento deportivo del 'Depredador' no es bueno en Avaí FC.

No lo quieren más: Paolo Guerrero ha sido tildado de 'fracasado' por la prensa brasileña

Paolo Guerrero no la pasa bien en Brasil. Desde su llegada el equipo brasileño no ha sido regular en el torneo y actualmente se encuentra en zona de descenso. Además, el 'Depredador' hasta el momento no ha logrado convertir.

Cabe precisar que el objetivo del cuadro blanquiazul cuando contrató al atacante peruano era que contribuya a repotenciar el ataque del equipo, sin embargo, hasta la fecha no ha logrado hacer eso.

Actualmente, el peruano no ha marcado ningún tanto en los siete encuentros que ha participado. Producto de ello, la prensa del país carioca ha tenido duros calificativos con el peruano.

Resulta que el portal 'Globosporte' le dedicó una portada en su sitio web donde dejó la interrogante de saber si su fichaje ha sido un fracaso. Asimismo, este medio lo comparó con el 'Loco' Abreu, ex delantero de Uruguay.

Esta última comparativa se debe a que ambos futbolistas llegaron con el cartel de 'salvadores' a equipos brasileños, pero que al final no tuvieron un buen desenlace. Recordemos que el charrúa firmó por el Figueirense y al final el equipo terminó descendiendo.