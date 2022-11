En un partido memorable, FC Barcelona sacó lustre de su condición de líder y le dio vuelta a un marcador ante el aguerrido Osasuna. Midiéndose por la fecha 14 de LaLiga, el cuadro dirigido por Xavi Hernández recurrió a su orgullo para sobreponerse de un 1-0, y la expulsión del atacante Robert Lewandowski, y terminar venciendo 2-1 en Pamplona con tantos de Pedri y Raphinha.

Viendo como al minuto seis del encuentro David García abría el marcador a favor de Osasuna, el cuadro de FC Barcelona, que defendía la cima de LaLiga, daba cuenta que con el resultado se complicaba su permanencia en la cima de la tabla.

Más complicado todavía cuando al minuto 31 Robert Lewandowski fue expulsado del cotejo dejando con 10 hombres al FC Barcelona. Todo se venía abajo cuando en el entretiempo Gerard Piqué también vio la roja. Estando en la banca de suplentes ingresó para reclamarle al árbitro y se llevó la expulsión, en su último partido como profesional.

Quizá sirviendo como motivación, FC Barcelona salió con otro temple en el segundo tiempo. Realizando algunos cambios, Pedri logró marcar el empate 1-1 a los 48 del complemento y, sobre los minutos finales, Raphinha sacó su categoría para decretar la victoria y la cima blaugrana.

PREVIA

El último partido del Barcelona antes de las vacaciones de campaña para la Copa del Mundo tendrá lugar en el Estadio El Sadar el martes por la noche, con Osasuna de altos vuelos dando la bienvenida a los gigantes catalanes en La Liga. Los visitantes ingresarán al partido luego de una victoria por 2-0 sobre Almería el sábado, mientras que Osasuna venció al Celta Vigo por 2-1 para sumar 10 puntos en sus últimos cuatro partidos durante una buena racha.

Desde que perdió 2-0 ante Villarreal el 17 de octubre, Osasuna ha ganado en Liga a Espanyol, Real Valladolid y Celta, además de empatar 1-1 con Girona, y la buena racha les ha llevado a situarse en la quinta posición de la tabla. Los Rojillos han ganado siete, empatado dos y perdido cuatro de sus 13 partidos ligueros esta temporada para sumar 23 puntos, lo que los ha dejado empatados con el Atlético de Madrid, tercer clasificado.

El Barcelona, por su parte, entrará en el partido tras una victoria por 2-0 sobre el Almería el sábado por la noche, con Gerard Piqué despidiéndose del Camp Nou, mientras se prepara para retirarse del fútbol profesional. Piqué capitaneó a los gigantes catalanes en lo que fue una noche emotiva para el central, y el equipo de Xavi logró sumar tres puntos importantes gracias a los goles en la segunda parte de Ousmane Dembele y Frenkie de Jong, con el resultado que los devolvió a la cima de la competencia.

Osasuna no podrá contar con el atacante cedido del Barcelona Abde Ezzalzouli debido a un problema en el muslo, mientras que se espera que Kike Saverio se pierda de nuevo por una lesión en un tendón. Sergio Herrera también sigue siendo una duda, pero el equipo local no tiene nuevas preocupaciones sobre su choque con el Celta la última vez, por lo que no sería una sorpresa ver la misma característica de XI aquí.

POSIBLES ALINEACIONES - OSASUNA VS. FC BARCELONA:

XI OSASUNA: Fernandez; Pena, U Garcia, D Garcia, Sanchez; Oroz, Torro, Gomez; Avila, Budimir, Barja.

XI BARCELONA: Ter Stegen; Balde, Christensen, E García, Alonso; Gavi, De Jong, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL OSASUNA VS. FC BARCELONA?

Barcelona deberá visitar al Osasuna este martes 8 de noviembre desde las (3:30 PM - HORA PERUANA), en el 'Estadio El Sadar'. Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Española.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE OSASUNA VS. FC BARCELONA?

