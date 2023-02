En un partido con mucha sorpresa para los fanáticos del fútbol, PSG cayó derrotado ante el AS Mónaco por 3-1 por la jornada 23 de la Ligue 1 de Francia. Con este resultado, los parisinos se mantienen con los únicos líderes con 54 puntos y los blanquirrojos se meten en zona de Champions League, al ocupar el segundo lugar con 47 unidades.



Los locales fueron los amos y dueños de las acciones, incluso si no fuera por el portero Donnarumma hubiera llegado la goleada. Los visitantes no pudieron contar con Lionel Messi, ni Kylian Mbappé, ambos por lesiones. Se notó la no presencia de ellos, porque el brasieño Neymar no pudo contra todas las figuras de la bicolor.





PREVIA DEL MÓNACO VS PSG:

El Paris Saint-Germain se enfrenta a otra dura prueba de sus credenciales para el título de la Ligue 1 fuera de Mónaco en el Stade Louis II el sábado por la mañana. Les Parisiens perdieron 2-1 ante Marsella en su batalla de octavos de final de la copa el miércoles por la noche, mientras que el equipo de Philippe Clement superó la amenaza de Clermont 2-0 el pasado fin de semana.

Silenciosamente, pero con eficacia haciendo sus negocios con aplomo desde el receso de la Copa del Mundo, Mónaco está firmemente en la mezcla para un podio en la Ligue 1 esta temporada y solo necesitó 13 minutos para poner fin al juego contra Clermont la última vez. Con solo tres minutos en el reloj, el tiro libre de Caio Henrique encontró la cabeza de Guillermo Maripan, cuyo esfuerzo desviado encontró el fondo de la red, antes de que Breel Embolo anotara su gol número 12 de la temporada después de una gran habilidad de Aleksandr Golovin con la pierna izquierda.

El PSG tuvo que confiar en un par de impresionantes goles de Achraf Hakimi y Lionel Messi para despedir a Toulouse en la Ligue 1 el fin de semana pasado, pero con la influyente pareja fuera de juego durante su empate de octavos de final de la Copa de Francia con Marsella, el equipo de Igor Tudor tomó ventaja total. Sergio Ramos pasó de cero a héroe en la primera mitad, regalando un penalti para que Alexis Sánchez anotara antes de rematar de cabeza el empate justo antes del medio tiempo, pero Ruslan Malinovskyi restableció la ventaja de Marsella con un disparo atronador en el minuto 57.

Aún sin el demandado Vanderson debido a una lesión en la rodilla y Malang Sarr debido a un problema en la cadera, el Mónaco está bien equipado para la visita de los campeones. Eliesse Ben Seghir (pie), de diecisiete años, también está ausente, pero ciertamente no habría sido titular. Como resultado, Clement debería resistir la tentación de alterar una fórmula ganadora, aunque el bien descansado capitán Wissam Ben Yedder, que tiene 12 goles en la Ligue 1 a su nombre este período, seguramente desafiará el lugar de Takumi Minamino junto al en forma Embolo.

Marcador: Monaco vs. Paris Saint-Germain, por la Ligue 1 de Francia, en la jornada 23

Monaco vs. Paris Saint-Germain: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la Ligue 1 de Francia en la jornada 23?

El encuentro entre Monaco vs. Paris Saint-Germain se jugará este sábado 11 de febrero, a partir de las 11:00 horas de Perú.

Monaco vs. Paris Saint-Germain: ¿Qué canal transmite el partido por la Ligue 1 de Francia en la jornada 23?

Argentina Star+

Bolivia Star+

Brasil Star+

Chile Star+

Colombia Star+

Ecuador Star+

Internacional Bet365

México Star+, ESPN Mexico

Paraguay Star+

Perú Star+

España DAZN, Eurosport 2 Spain, Eurosport Player Spain

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay Star+

Venezuela Star+