Si tienen la oportunidad de ver un gran partido grabado, donde se pueda disfrutar de un alto rendimiento, esta es el momento perfecto. Porque el Feyenoord de Marcos López compitió de principio a final como visitante, contra un equipo de nivel élite como PSV Eindhoven. Lo más importante para todos nosotros es el tiempo en cancha del peruano, defendiendo la banda izquierda.

El lateral izquierdo titular dentro de su equipo, y posiblemente en la Selección Peruana de Juan Reynoso, se metió de lleno en el once inicialista en este cotejo considerado como clásico. Jugó hasta los 85', cuando fue cambiado por el delantero Ezequiel Bullaude, en ese momento ya estaban cayendo, y debían sacrificar un defensor para encontrar un mejor resultado.

Una lluvia de goles se forjaron en este enfrentamiento: Jarrad Branthwaite a los 16', Cody Gakpo 25', Guus Til 47', Armando Obispo 83' fueron los que anotaron para el local PSV Eindhoven. Por el lado de Feyenoord: Oussama Idrissi 3', Danilo 42', y Orkun Kökçü al 73'. Pero nos tenemos que quedarnos con el de Orkun Kökçü, porque ese fue gracias a una asistencia de Marcos López. Bien logrado.

PSV Eindhoven será visitante en la próxima jornada de la Eredivisie ante Cambuur en el 'Cambuur Stadion', este sábado 1 de octubre desde las (9:30 AM - HORA PERUANA). Mientras que el Feyenoord de Marcos López, tendrá el viaje para jugar contra NEC Nijmegen el domingo 2 de octubre a las (7:30 AM - HORA PERUANA). Posterior a la jornada FIFA especial para las selecciones nacionales, en sus cotejos preparatorios para el Mundial 'Qatar 2022'.

PREVIA - PSV EINDHOVEN VS. FEYENOORD:

En uno de los dos enfrentamientos de peso pesado de la séptima ronda de la temporada 2022-23 de la Eredivisie, PSV Eindhoven y Feyenoord se enfrentan el domingo en el Philips Stadion. Los equipos llegan a este después de las victorias en sus participaciones más recientes y buscarán retomar donde lo dejaron.

El PSV Eindhoven puso fin a una racha de dos partidos sin ganar gracias a una estrecha victoria por 1-0 contra el RKC Waalwijk en el encuentro del pasado domingo entre ambos equipos. Los hombres de Ruud van Nistelrooy estuvieron en ascenso durante la mayor parte del partido, pero tuvieron que esperar hasta el sexto minuto del tiempo de descuento de la segunda mitad cuando Cody Gakpo abrió el marcador desde 'los 12 pasos'.

Feyenoord logró dos victorias en dos partidos en la Europa League al derrotar al Sturm Graz austriaco 6-0 en De Kuip el jueves por la noche. Los goles en la primera parte de David Hancko y Danilo entre un doblete de Alireza Jahanbakhsh encaminaron a los hombres de Arne Slot hacia el éxito antes de que Santiago Giménez y Oussama Idrissi entrarán en escena en la segunda mitad.

Luuk de Jong no está disponible para el PSV Eindhoven debido a una lesión en la pantorrilla, y no se espera que el internacional holandés juegue ningún papel. Marco Van Ginkel y Noni Madueke también están fuera de juego debido a lesiones musculares y de tobillo respectivamente, mientras que Mauro Junior aún no se ha recuperado por completo de un problema en la ingle.

POSIBLES ALINEACIONES PSV EINDHOVEN VS. FEYENOORD:

XI PSV EINDHOVEN: Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Veerman, Simons, Sangare; Saibari, Gakpo, El-Ghazi.

XI FEYENOORD: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Dilrosun, Kokcu; Danilo, Jahanbakhsh, Idrissi.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL PSV EINDHOVEN VS. FEYENOORD?

PSV Eindhoven será local ante el Feyenoord este domingo 18 de septiembre a las (7:30 AM - HORA PERUANA), en el 'Philips Stadion' por la jornada 7 de la Eredivisie.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE PSV EINDHOVEN VS. FEYENOORD?

