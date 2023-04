Enfrentándose este domingo 23 de abril, Feyenoord recibe a Utrecht en vivo vía ESPN y en directo por Star Plus con la firme convicción de ganar para acercarse al título de la Eredivisie

Llegando dolido tras la eliminación de la Europa League, Feyenoord recibe este domingo 23 al Utrecht. Pensando ahora únicamente en la Eredivisie, el cuadro del peruano Marcos López buscará el triunfo para extender su liderato en el torneo.

Por el lado de Utrecht, el plantel visitante está salvado del descenso, pero no tiene opciones de llegar a plazas internacionales europeas. En ese sentido, el duelo será más por el honor y por buscar un triunfo en un campo más que complicado: la cancha del Feyenoord.

Terminando todo en la fecha 34, Feyenoord es líder del certamen con 70 unidades. Sacándole 8 puntos a sus dos rivales más cercanos: Ajax y PSV, un triunfo lo pondría a tiro de campeón. Utrecht, por su lado, es séptimo con 45 unidades y solo espera el final de la Eredivisie.

Feyenoord vs Utrecht: marcador en vivo y resultado en directo

Feyenoord vs Utrecht: horario en directo para Perú

Feyenoord vs Utrecht: canales de transmisión en vivo para Perú

Jugando este domingo 23 de abril, Feyenoord recibe a Utrecht por la fecha 30 de la Eredivisie. Buscando estirar más su liderato, el cuadro del peruano Marcos López va por el triunfo desde las 9:45 AM en transmisión en vivo por ESPN y en directo por Star Plus. Además, podrás tener todas las incidencias online con los goles, jugadas y resumen en Bolavip.pe.

Feyenoord vs Utrecht: probables alineaciones

Feyenoord: J. Bijlow; L. Geertruida, G. Trauner, D. Hancko, M. López; S. Szymanski, M. Wieffer, O. Kokcu; I. Paixao, S. Giménez, O. Idrissi

Utrecht: F. de Keijzer; S. Klaiber, M. van der Hoorn, N. Viergever, M. van der Maarel; J. Toornstra, L. Brouwers, S. van de Streek; V. Jensen, A. Douvikas, O. Boussaid