Pablo Carrozza es un periodista deportivo con mucho peso en el internet, sus investigaciones traen diversas respuestas inmediatas cuando se trata de una denuncia. Sus opiniones causan revuelo dentro del fútbol internacional, si señala con fiereza a un jugador extranjero. Hoy le tocó al bueno de Paolo Guerrero.

El delantero peruano no tuvo muchos minutos en el último partido entre Racing Club y Lanús por el torneo argentino. Este hecho no pasó desapercibido para el considerado como Outsider, por siempre ir contra el sistema de trabajo común en la prensa albiceleste. Destrozándolo al Depredador con todo, y sin dejar nada pendiente.

Para Carrozza, la carrera del goleador de la Selección Nacional está casi terminada: "Paolo Guerrero en Perú es más importante que un diplomático, pero la verdad es que vino a Argentina para irse de joda, para salir de noche, para que no lo vea nadie, para escabullirse ahí y conocer los lugares específicos de la ciudad de Buenos Aires, los clubes nocturnos".

La denuncia en forma de afirmación que realiza es potente, porque le adjudica cargos al ex Bayern Múnich, esto seguramente traerá respuestas legales por parte de nuestro compatriota. Ahora, yendo a lo deportivo, su rendimiento en cancha, sostuvo: "Paolo Guerrero no puede jugar 5 minutos en Racing, déjense de joder, es un tipo que jugó mundiales y estuvo en Europa".

Apuntó a su movimiento final, cuando quedó frente a la portería, completamente solo: "Paolo Guerrero se comió un gol hecho. Lo único que tiene que hacer, se supone, porque es un tipo de jerarquía, digo, se supone porque, si vos entrenas toda la semana para jugar 5 minutos, que me parece poco, pero si en ese tiempo te viene la pelota y la tiras afuera, bueno que le descuenten el sueldo, que le toquen el bolsillo, que entrene doble turno".

Burlándose de dos grandes de la Liga 1, para hacer referencia al pésimo rendimiento de Paolo Guerrero: "No sé si está roto, si no tiene ganas de jugar al fútbol, si vino a boludear a Racing, si se piensa que jugar en Racing es jugar en Sporting Cristal o en Universitario. No, Paolo Guerrero, esto es fútbol profesional, acá tienes que venir a rendir. La verdad que si le haces un gol al Formosa a mí no me alcanza, no sé al hincha de Racing, pero esperaba más".

Exponiendo a Racing como un club que equivocó de forma terrible en la contratación del ex Inter de Porto Alegre: "Querían vender camisetas, no sé cuál es la cuestión para que Paolo Guerrero venga a jugar al fútbol argentino en su estado más devaluado, su estado más tragicómico, porque vos cuando lo ves ni siquiera se parece a Paolo Guerrero, aunque futbolísticamente seas un jugador retirado, al menos parécete al Guerrero de antes".

Finalmente, su base crítica hacia el hincha de Alianza Lima, cerró con una pregunta que podría ofender a quienes tienen como ídolo al capitán de la Blanquirroja: "Yo digo, ¿Este es Paolo Guerrero? Parece otro jugador, se le vinieron los años encima, está más para ser técnico, que para jugar en la primera división