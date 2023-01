Siendo presentado oficialmente como nuevo jugador de Racing Club, Paolo Guerrero brindó una conferencia de prensa la tarde de este jueves 26 de enero. Hablando desde la sala de prensa del Estadio Presidente Perón, más conocido como 'El Cilindro', el delantero peruano habló sobre cómo se encuentra físicamente y cuándo podría debutar en la Liga Profesionarl de Argentina.

Sincerándose completamente en sus declaraciones, Paolo Guerrero habló sobre cómo está físicamente. Preocupando pues no juega desde octubre del 2022, el atacante peruano fue claro al expresar que está trabajando para llegar a su mejor nivel.

“Me han tratado super bien y me siento muy feliz de estar en este gran club, compartiendo con todas las personas. Ahora, toca mi parte: ponerme a punto para poder jugar cuanto antes. Para esta semana no creo que esté, pero estoy trabajando la parte de fuerza y gimnasio para -espero- jugar el próximo fin de semana”, comentó Paolo Guerrero en conferencia.

De esta forma se deduce que Paolo Guerrero no estará convocado para el duelo de este domingo entre Racing Club ante Belgrano, válido por la primera fecha de la Liga Profesional Argentina. Lo más probable, tomando en referencia las declaraciones del atacante peruano, es que esté listo para sumar minutos ante Argentinos Juniors, cotejo que se desarrollará el sábado 4 de febrero en el Estadio Diego Armando Maradona.

Continuando con sus declaraciones, Paolo Guerrero también reveló qué lo motivó fichar por Racing Club. Dejando en claro que tuvo una opción en el 2018, lo cierto es que los tiempos han querido que llegue 4 años después.

“Primeramente, a qué jugador no lo motiva venir a Racing Club. Con la oportunidad de jugar Copa Libertadores, es aún mayor el deseo. Tuve una conversación, en 2018, para venir, pero ahora me siento afortunado de venir. Hablé con Fernando Gago sobre los objetivos y me di cuenta que es un equipo que presiona mucho arriba, característica de los clubes en los que me gusta jugar”, cerró Paolo Guerrero.

Conocido como el 'Depradador', Paolo Guerrero tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino a sus 39 años. Llegando en calidad de jugador libre, el último cuadro en el que estuvo fue el Avaí de la Serie A de Brasil, anteriormente vistió los colores de Flamengo, Corinthians e Internacional de Porto Alegre.