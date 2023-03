Recién había terminado el partido donde fue titular por primera vez con camiseta de Racing Club, y se llevó la mejor noticia de todas. Paolo Guerrero estaba todavía con el cansancio de haber enfrentado a Sarmiento de Junín en El Cilindro de Avellaneda, y no lo dejaron descansar.

Como es de costumbre, fue el hombre más requerido por los medios de comunicación. Aquellos que siempre le buscan alguna frase diferente, pero El Depredador siempre ecuánime, se mantiene en un perfil bajo. Hasta que llegó una frase que lo conmovió y rompió su clásica tranquilidad.

Primero recordemos cómo habló de él, Juan Reynoso, el actual entrenador de la Selección Peruana, en la última conferencia de prensa: "Veo una evolución constante. Si bien ha jugado poco, lo ves desde que entra a la cancha con unas grandes ganas, las de siempre. Está claro que acá Paolo tiene un lugar y ese lugar lo completará él cuando juegue más minutos y estemos seguros de que más que complicarlo lo estemos ayudando".

Muchos se preguntarán por qué metemos esa frase primero. Bueno, resulta que Paolo Guerrero, dentro de su conversación con los periodistas, se emocionó por una frase. La cual lo acercaba de manera confirmada, nuevamente con la Selección Peruana. Lo cual generó en el goleador nacional una emoción distinta.

Sonrió de forma tímida, y se dibujó una sonrisa nerviosa en su rostro. Solo atinó a decir, Paolo Guerrero, en tono dudoso lo siguiente: "Me estás dando la noticia, porque yo no la sabía. ¿De verdad? ¿Me estás hablando en serio? Me estás dando la primicia, yo no la sabía". No lo podía creer, y nosotros tampoco, porque la información acá no se maneja de esa manera.

Solo le faltó llorar al ex Bayern Múnich, quien no dejaba de mostrar su alegría por la noticia: "Si es que es así, me pone muy feliz, porque en realidad no lo sé, nadie entró en contacto conmigo, para serte sincero, hasta que termine el partido ahora. Si me convocaron, muy feliz por volver a la selección, pues siempre es una ilusión representar a tu país como siempre lo he dicho". ¿Será cierto? Esperemos no estén jugando con la emoción de nuestro crack.