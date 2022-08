El 'Depredador' no la pasa bien en el Brasileirao, esta vez pudo evitar la caída de su equipo, pero su disparo dio en el travesaño.

Avaí no pudo sumar unidades en su visita al Coritiba, y sumó su segunda derrota consecutiva en el Brasileirao. Paolo Guerrero jugó todo el partido, por primera vez en mucho tiempo, pero no pudo evitar la derrota de su equipo, en sus pies tuvo la igualdad del compromiso, pero su disparo pegó en el travesaño. Sin duda no es un buen momento el que atraviesa el peruano, pues los hinchas ya empiezan a impacientarse por su sequía de goles.

El primer tiempo fue muy parejo entre ambas escuadras, tanto que el duelo terminó sin goles en los primeros 45'. Pese a que no generó muchas jugadas de gol, el 'Depredador' estuvo cerca de vencer el arco rival en la segunda etapa, tras un centro de Renato, pero Jhon Chancellor cortó el disparo del peruano.

En los minutos finales, nuevamente, Paolo Guerrero tuvo la ocasión de marcar el empate, pero esta vez su disparo pegó en el travesaño. Lo que ocasionó que hinchas empiecen a cuestionar la sequía de goles del atacante de la Selección Peruana. Finalmente, Coritiba se terminó quedando con el triunfo por 1-0 gracias al gol de Fabricio de Souza a los 78'.

Con este resultado, Avaí sumó su segunda derrota consecutiva en el Brasileirao, y cada vez se complica más con la zona de descenso, tras ubicarse en la décima octava posición con 23 puntos. Cabe resaltar que Paolo Guerrero jugó todo el partido, por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, de cinco partidos que lleva disputando, fue titular en tres ocasiones, y en ninguno de ellos su equipo ganó. Sin duda, es uno de los momentos más difíciles del peruano, con registros nada alentadores.

Coritiba vs. Avaí: Alineaciones

Coritiba: Alex Muralha; Diego Porfirio, Luciano Castán, Jhon Chancellor, Natanael; Egidio, Willian Farias, Bruno Gomes; Alef Manga, Fabricio Daniel; Adrián Martínez.

Avaí: Vladimir; Renato, Rodrigo Freitas, Rafael Vaz, Bruno Cortez; Bruno Silva, Raniele, Eduardo Biasi; Muriqui, Pottker, Paolo Guerrero.