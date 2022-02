El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, estuvo en el radar del Newell 's Old Boys de Rosario. Pero la directiva dijo lo siguiente.

Paolo Guerrero fue acercado a Newell’s Old Boys, pero desde Argentina lo rechazaron

Su nombre sigue siendo sondeado por varios clubes importantes del fútbol sudamericano. Paolo Guerrero hoy por hoy está mentalizado en superar su lesión, y después hablará sobre su futuro. Aunque muchos lo ponen en Alianza Lima al ciento por ciento, todavía parece ser atractivo en el extranjero.

'El Depredador' está metido en el corazón del balompié argentino y su entorno lo intentó colocar en un grande de verdad. No es Boca Juniors, ni tampoco River Plate, donde se le vinculó por mucho tiempo. Si no que se trata de un gigante del interior. Hablamos de Newell's Old Boys de Rosario, donde nació Lionel Messi.

+ Liberman empleó peculiar sobrenombre para referirse a la Selección Peruana

+ Alex Valera sobre Gianluca Lapadula: "Trato de imitarlo y aprender de él"

+ Hinchas del Sport Boys denuncian 'ampay' de Jesús Barcos en redes sociales

Actualmente, el director deportivo de 'La Lepra' es el señor Julio Saldaña, quien en una conversación con 'Radio 2' tocó el tema de refuerzos, y nombró al capitán de la Selección Peruana. Pero no de la mejor manera posible, aquí te dejamos la frase completa y sin editar.

"Nos ofrecieron a Marcelo Martins, Paolo Guerrero. Pero cuando uno se pone a hablar, uno tiene que ver lo que quiere para el club. Han venido jugadores de renombre que no terminan rindiendo". Podría tomarse como una falta de respeto a la carrera y jerarquía de nuestro ídolo nacional, pero sus razones tendrá este directivo 'che'. No nos parece.