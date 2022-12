Uno de los personajes más importantes del fútbol actual, es Cristiano Ronaldo, quien con su comportamiento de caballero, señor, y estrella máxima, le dedicó una carta extensa para Pelé. De un astro, para otro, como mandan los cánones del buen comportamiento.

El genio del fútbol mundial se acercó mediante su cuenta de Instagram, con un mensaje casi infinito. Donde lo elogió, destacó, y le brindó el cariño necesario ante una situación tan compleja. La despedida más emotiva, seguramente, por parte del Bicho.

La historia nos cuenta que el respeto entre ambos personajes siempre existió. Para Pelé, Cristiano Ronaldo era un gigante, un precursor absoluto del fútbol que tanto le gustaba. Donde el gol predominaba, entregándole elogios siempre que podía.

"Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero "adiós" al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza a todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé", firma el goleador histórico del Real Madrid.

Eso se nota en este mensaje de CR7 hacia Pelé, donde se puede ver una tristeza gigante. Abrazando a Brasil a la distancia, desde el lugar donde esté. La foto principal es en una gala del balón de oro, donde tantas veces coincidieron y se dijeron cosas hermosas. Descansa en paz Rei infinito.