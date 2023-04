Los hinchas siempre están pendientes de lo que hacen sus grandes ídolos, no se pierden ninguna entrevista, por eso, ante cualquier detalle, andan expectantes. Más aún, cuando se tratan de detalles muy personales, los cuales pocas veces han mencionado.

Paris Saint Germain debe ser el club con más cracks con respecto a plantel principal, quienes son muy diferentes a la hora de pasar el tiempo lejos de las canchas. Por eso, en esta charla para Bolavip, nombres como Lionel Messi, Neymar y Sergio Ramos, soltaron su lado más personal.

Vamos primero con el más grande de todos, la vida de Lionel Messi es más común y sencilla que cualquier otra persona. El 10 de la Selección Argentina respondió sobre su pasatiempo más interesante, y con su clásica voz explicó tranquilo: "Estar con la familia y tomar mate con los amigos".

En otra vereda está el alegre brasileño, Neymar Jr, que sorprende al estar muy cerca de los suyos. El ex Barcelona explicó que invierte mucho tiempo junto a: "Amigos y familia". Ahí, cerca, apareció Sergio Ramos, quien fue más explícito con sus placeres lejos del trabajo diario: "El tenis siempre me gustó desde pequeño, pero también la música y pintar, que es algo que también me apasiona".

Un jugador virtuoso y lleno de talento como el español Fabián Ruiz, de la misma forma sostuvo que tiene un talento fuera de jugar al fútbol como lo hace: "El pádel y también se me dan bien los juegos de mesa". La reciente contratación cierra este gran material exclusivo para nuestros seguidores, con una sonrisa gigante.

¡Descarga la aplicación de Crypto.com aquí y obtén USD 25 en tu cuenta de acuerdo a los términos y condiciones!