Pedro Aquino no la viene pasando bien tras su lesión con la Selección Peruana en el partido frente a Venezuela en Caracas, el volante de primera línea no jugó frente a Bolivia porque venía arrastrando una lesión muscular, por ese motivo Ricardo Gareca no lo tomó en cuenta y donde sí solicitó de su presencia, fue en la etapa final del compromiso contra la ‘Vinotinto’ donde salió del campo a los 13 minutos, aproximadamente, de a ver ingresado.

El presidente del Club América de México declaró al programa ‘Claro Sports’ de Marca Claro donde hecho la culpa en su totalidad a la FPF por la lesión de Pedro Aquino. "Por eso no jugó la final contra Monterrey, luego no jugó ante Cruz Azul, mandamos todos los reportes y todos los estudios a la Federación de Perú, les hicimos saber que el jugador no estaba al 100 por ciento para que lo cuidaran. No nos podemos negar a que viaje y por obvias razones tuvo que viajar, pedimos que nos lo regresen y no hicieron caso a lo que les pedíamos. Se nos hace una falta de respeto para el club", agregó Santiago Baños.

Santiago Baños también dijo que acudirán al máximo ente del fútbol por este problema: "Ya lo habían hecho en la Fecha FIFA de octubre. Veremos cuáles son las opciones para recurrir a la FIFA, Me da mucho coraje que sean tan irresponsables y que no tomen a consideración las partes, sabíamos que estaba lastimado y no lo tomaron en cuenta. Se preocuparon por ellos mismos".

Tras esta lesión el volante Pedro Aquino se perderá la Liguilla donde jugará el América, así Santiago Solari no podrá contar con el peruano que es una pieza importante en el plantel del conjunto mexicano. El presidente del club también recalcó “me da mucho coraje que sean tan irresponsables y que no tomen en consideración las otras partes”.