La Selección Peruana es una organización de jugadores profesionales que despierta la ilusión y admiración máxima. Todos los equipos quieren ver ahí a sus principales referentes, los hinchas adoran ver a quienes representan sus colores por siempre en VIDENA.

Por eso, cuando los que están triunfando en el extranjero, dejan promesas de volver a jugar en el club que los formó, hay un anhelo impresionante. Si se pospone ello, se crea una desazón importante, el cual termina siendo un aspecto determinante en el futuro del profesional.

¿PEDRO AQUINO VOLVERÁ A SPORTING CRISTAL?

Cada vez que un canterano, omite su regreso a casa, las sensaciones son como las que despertará ahora mismo Pedro Aquino: “De hecho, hoy en día no está en mis planes, pero sí me gustaría regresar y darle toda una alegría a la gente que me tiene en cuenta y me quiere mucho. Retirarme en Cristal, sería un sueño para mí y también para mi familia, que son hinchas del equipo”.

Pedro Aquino en Sporting Cristal

La Roca es un fiel escudero y embajador de La Raza Celeste a nivel internacional, pero siente que no es su momento para regresar a tienda rimense. Mientras, apoya a los jugadores que ahora están: “Como siempre he dicho, Cristal para mí significa mucho, el cariño que le tengo al club es impresionante. He venido a apoyarlos, así que me vuelvo otro hincha”.

Sobre su futuro en México, lo tiene muy claro el volante de marca en la Selección Peruana. Cuenta con chances de continuar por ahí, y el Perú no está en su radar a corto plazo: “Hoy en día tengo contrato con el América, todavía no sé que va a pasar, pero bueno, esperemos que si hay otro equipo en mente, ya lo verá mi representante. Estoy tranquilo”. Los hinchas de Sporting Cristal aún deben esperar un poco más.