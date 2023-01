El receso más largo de las cinco ligas grandes de Europa se dio en Alemania, porque desde que se detuvo la temporada por el Mundial no habían vuelto a jugar en la Bundesliga, hasta este viernes.

El regreso a las canchas para los hinchas germanos fue en grande, porque se jugó un partidazo en el Allianza Arena, donde Bayern Múnich se enredó y terminó empatando 1-1 con RB Leipzig, en duelo de candidatos al título.

La apertura de la cuenta fue para los bávaros, cuando a los 37' el puntero alemán Serge Gnabry le dio una asistencia al camerúnes Eric Maxim Choupo-Moting, quien marcó el primero de la jornada.

En el complemento la visita tuvo alas y pudo llegar a la paridad, porque el lateral izquierdo Marcel Halstenberg puso la paridad a los 52', batiendo al debutante Yann Sommer, quien reemplaza al lesionado Manuel Neuer.

Pese al empate Bayern Múnich sigue puntero, ahora con 35 puntos, mientras que RB Leipzig no se pudo acercar, y es tercero con 29.

La previa

El fútbol alemán hace un esperado regreso este fin de semana con un choque de peso pesado en la cima de la Bundesliga, cuando el RB Leipzig reciba al Bayern Munich el viernes por la tarde. Los campeones lideran el camino una vez más en la clasificación, pero el Leipzig está muy perseguido después de una racha sensacional de resultados antes de las vacaciones de la Copa del Mundo.

El nombramiento de Marco Rose tras la destitución de Domenico Tedesco, que tuvo un inicio de temporada de pesadilla, ha tenido el efecto deseado para el Leipzig. Han perdido solo una vez en la liga bajo su dirección y ahora ocupan el tercer lugar en la clasificación después de estar cerca de la zona de descenso cuando llegó.

Su cuenta de 49 goles marcados es, de lejos, la mejor de la división y un récord al que todos se han acostumbrado con el Bayern en las últimas temporadas. El equipo de Julian Nagelsmann anotó la asombrosa cantidad de 21 goles en sus últimos cuatro partidos en casa antes del receso de la Copa del Mundo, como era de esperar, obteniendo el máximo de puntos.

Es poco probable que Nkunku se presente para Leipzig en las próximas semanas mientras continúa recuperándose de una lesión en la rodilla. Gvardiol estará listo a pesar de llegar más tarde que la mayoría de la Copa del Mundo después de jugar en el desempate por el tercer paraje, pero jugó 90 minutos en su reciente amistoso con Mlada Boleslav. El capitán del club, Peter Gulacsi, está fuera en la portería, y el suplente Janis Blaswich no ha jugado ninguno de sus amistosos, por lo que será entre él y Orjan Nyland ver quién recibe el visto bueno entre palos.

RB Leipzig vs. Bayern Munich: ver marcador en vivo y resultado en directo por la jornada 16 de la Bundesliga 2022-23

RB Leipzig vs. Bayern Munich: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 16 de la Bundesliga 2022-23?

El encuentro entre RB Leipzig vs. Bayern Munich se jugará este viernes 20 de enero, a partir de las 14:45 horas de Perú.

RB Leipzig vs. Bayern Munich: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 16 de la Bundesliga 2022-23?

Argentina Star+, ESPN Argentina

Bolivia ESPN, Star+

Chile Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia Star+, ESPN

Ecuador ESPN, Star+

Internacional Onefootball, Bet365

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay ESPN, Star+

Perú Star+, ESPN

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido Sky Sports Mix, SKY GO Extra

Estados Unidos ESPN+, ESPN2, ESPN Deportes

Uruguay Star+, ESPN

Venezuela Star+, ESPN