Raziel García no será el enganche de Cienciano del Cusco ni de Alianza Lima en 2022. El volante creativo de la Selección Peruana estará próximo a jugar en el extranjero, según se puede conocer por algunas voces oficiales. Desde Colombia llegan ciertas confirmaciones al respecto.

El Diario Depor pudo contactar al gerente deportivo del Deportes Tolima, y este le comentó como van las negociaciones con el jugador ex Unión Huaral. Confirmando que hay conexiones con el representante del talentoso mediocampista, y de no mediar inconvenientes. Raziel García jugará por ellos.

+ ◉ EN VIVO y EN DIRECTO | Mercado de pases de la Liga 1 de Perú: altas, bajas, rumores y renovaciones | Fichajes | Refuerzos

+ Oferta formal por Aquino: América estudia posibilidad de venderlo a la Premier

+ Premio al esfuerzo: Anderson Santamaría destacado en el once ideal de la Liga MX

"Se puede concretar en los próximos días. Ya estamos en conversaciones. Necesitamos tener un plan tan amplio con buenos jugadores. Sabemos que él integra la selección de su país". Para Miguel Prince, encargado de esta negociación con nuestro representante futbolístico solo es cuestión de detalles.

Como se sabe, Raziel García no concretó su salida al balompié internacional por diversos motivos. Hubo acercamientos claros de cuadros de Argentina como Rosario Central y Racing Club. Sin embargo, el ex San Martín no lo veía nada claro. Ahora está mucho más maduro, y ve Colombia como un lindo destino. Que así sea.