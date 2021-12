En charla con Jesús Alzamora en YouTube, Reimond Manco habló sobre su paso por el fútbol de Qatar. Revelando que fue pedido por un entrenador que lo tuvo en el PSV, el volante contó como fue que el estratega fue apartado del club y, en su reemplazo, llegó un entrenador que le jugó mal.

“Me lleva un entrenador que estaba en la reserva del PSV cuando jugaba allá. Me pide, me compran y voy. Cuando llego a Qatar habían sacado al entrenador, al que me había llevado. Y llevan a otro entrenador. Me dijo ‘Hay cupo de extranjeros, pero he visto tus videos y me gusta como juegas. Habla con mi representante que te tiene algo que decir’”, empezó Reimond Manco con el relato.

Recalcando que en el fútbol siempre existen personas interesadas en ganar sin trabajar, Manco reveló cómo el agente del entrenador le pidió un porcentaje de su sueldo para que pueda ser inscrito en el plantel principal. En esa coacción deportiva, el mediocampista contó cómo no accedió y fue apartado del plantel principal.

“Me dijeron 60 (%) 40 (%). Le dije ‘no le voy a dejar ni un dólar’. ‘Entonces no vas a jugar, no te vamos a inscribir’. No importa dije -yo tengo contrato-. Me hicieron trotar por fuera (de la cancha) casi todo un año”, reveló Reimond Manco.

En esa misma línea, el también jugador de Alianza Lima, Alianza Universidad, UTC, Sport Boys, Juan Aurich, Unión Comercio, Real Garcilaso, Binacional y Atlético Grau, recalcó que en el fútbol siempre hay intereses y que a él le han “robado mucho”.

“Fue el mejor año de mi vida (en Qatar), personalmente; pero, futbolísticamente no, estaba aburrido. Acá (Perú) no hay uno, hay un montón. Hay mediadores que tienen más plata que futbolistas con 10 años de profesión. Son mercenarios, esa es la verdad de las cosas. Me han robado demasiado en el fútbol”, sentenció.