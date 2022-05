Uno de los jugadores más importantes de la selección peruana en la actualidad es Renato Tapia, quien milita en el Celta de Vigo de La Liga de España, sin embargo en la temporada que ya se fue no tuvo mucha continuidad.

El volante jugó un total de 1.404 minutos en el certamen ibérico, muy lejos de los 2.710 de la campaña anterior, debido a que no es fijo en el esquema del DT argentino Eduardo Coudet.

El papá del mediocampista, Luis Tapia, conversó con Movistar Deportes acerca del momento de su hijo y se mostró enojado por la poca acción que tuvo en el año futbolístico.

"No todos pueden tener la oportunidad de jugar en un equipo top y yo creo que él está capacitado para seguir creciendo y todavía tiene vivo el sueño de gloria, es lo que te impulsa a mejorar y buscar dar pasos más grandes", dijo el padre del jugador.

"No le pesa la camiseta ni la responsabilidad... Estoy confiado de que él va seguir creciendo y muy pronto esté en un equipo donde pueda ganar grandes cosas. En algún momento él lo va lograr", agregó.

La defensa de Luis Tapia para el volante de corte de Ricardo Gareca siguió: "El año pasado hizo un gran trabajo en La Liga. Lamentablemente, en esta temporada no ha tenido la continuidad que tuvo en la anterior campaña".

Por último, no se guardó nada y le mandó un fuerte mensaje al entrenador Eduardo Coudet: "Son decisiones técnicas y, como Renato mismo dijo, si no juega, no es porque no quiera, sino que el técnico lo decide así. Y como él es un profesional, acata las indicaciones y sigue trabajando a la espera de su momento y demostrar que puede volver a ser titular".

Renato Tapia es clave en la selección peruana y seguramente será titular el próximo 13 de junio en el Repechaje para Qatar 2022.