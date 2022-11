EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VER Santos vs Avaí online por la fecha 36 del Brasileirao juegan este sábado 5 de noviembre en el Arena Barueri a las 2:30 P.M. sin el delantero peruano Paolo Guerrero

HOY, VER Santos vs Avaí en vivo y en directo por Star Plus y Brasileirao Play este sábado 5 de noviembre juegan por la fecha 36 del Brasileirao. Chocando en el Arena Barueri a las 2:30 P.M., el cuadro del León no contará con el delantero peruano Paolo Guerrero.

Virtualmente descendido, Avaí asumirá el cotejo ante Santos sabiendo que un empate o derrota consume su pérdida de categoría. Mirando de reojo lo que puedan hacer Ceará y Atlético Goianiense, los otros dos equipos que pelean por salir de la baja, si alguno de los dos gana, el cuadro de Paolo Guerrero le dirá adiós al Brasileirao.

Llegando en una situación al borde del abismo, Avaí viene de ocho derrotas consecutivas. Buscando romper esa racha ante Santos, el cuadro del Arena Barueri está peleando su clasificación a la Copa Sudamericana. En ese sentido, la confrontación por la fecha 36 del Brasileirao será un juego en el que ambos tienen mucho por definir.

No volviendo a ser tomado en cuenta el delantero peruano Paolo Guerrero, el 'Depredador' sigue con problemas físicos y lo más probable es que no vuelva a tener actividad hasta que termine el Brasileirao, lo que se dará en dos fechas más.

¿A qué hora ver en vivo Santos vs Avaí por el Brasileirao?

Argentina: 4:30 P.M.

Chile: 4:30 P.M.

Brasil: 4:30 P.M.

Uruguay: 4:30 P.M.

Perú: 2:30 P.M.

Colombia: 2:30 P.M.

Ecuador: 2:30 P.M.

¿En qué canal ver hoy en directo Santos vs Avaí por el Brasileirao?

Argentina: ViX y Star Plus

Bolivia: ViX y Star Plus

Brasil: Premier 2, NOW NET y Claro

Chile: ViX y Star Plus

Colombia: ViX y Star Plus

Ecuador: ViX y Star Plus

México: ViX y Star Plus y Fanatiz México

Perú: ViX y Star Plus

Uruguay: ViX y Star Plus

Santos vs Avaí: alineaciones probables online por el Brasileirao

Santos: João Paulo, Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan, Sandry, Guilherme Camacho, Rwan, Ricardo Goulart, Lucas Braga, Marcos Leonardo

Avaí: Vladimir, Kevin, Bressan, Arthur Chaves, Bruno Cortez, Bruno Silva, William Pottker, Raniel, Eduardo Biasi, Muriqui, Guilherme Bissoli