Llegando al Perú, Sebastián Abreu se dio un tiempo para hablar con la prensa local. Participando de un acto benéfico en la 'Casa de Alejita', iniciativa del exjugador Roberto Guizasola, el exdelantero recordó sus épocas en Cruz Azul con Juan Reynoso, actual entrenador de la Selección Peruana.

Hablando de manera extendida con el diario Depor, Sebastián Abreu tocó temas interesantes como su recuerdo de Juan Reynoso en Cruz Azul, su casi llegada a Alianza Lima y el recuerdo del 'Puma' Carranza, exdefensor de Universitario.

"Era un líder, nuestro capitán, muy exigente. De carácter fuerte, tuvimos nuestros encontronazos por nuestra forma de pensar, pero en un línea donde ambos queríamos ganar. Hoy está disfrutando de ser entrenador de su país. Tiene sentido de pertenencia. Juan transmite lo que sentía como futbolista. Era muy dedicado, exigente y solidario. Si hoy quieres competir, vives como juegas", comentó Sebastián Abreu al diario Depor sobre cómo recuerda a Juan Reynoso.

En ese sentido, el actual entrenador también explicó cómo es que se dio la eliminación de Perú del Mundial Qatar 2022. Cayendo por penales ante Australia, el exdelantero comentó que no debieron haber "márgenes de error" en aquel duelo de repesca.

"Estuvo muy competitivo todo. Se rompió el maleficio de ir a un Mundial con Gareca, quien tenía mentalidad vencedora, pero en las Eliminatorias no hay margen de error. Ahora, hay que darle continuidad a Juan Reynoso y seguir con el legado de los jóvenes para que entiendan el camino. El fútbol ya no solo es jugar bien", comentó Sebastiá Abreu.

Cerrando con una declaración para la posteridad, Sebastián Abreu mencionó cómo estuvo cerca de llegar a Alianza Lima y su recuerdo del 'Puma' Carranza, ídolo de Universitario de Deportes.

"Sí, hubo un equipo que me pegó al palo: Alianza Lima. Estuvo cerca, fue en el 2014. Después, tuve recuerdos con Universitario y Sporting Cristal, pues le anoté en Copas Libertadores. Eso sí, me tocó sufrir con el “Puma” Carranza, era muy bravo para marcar. Ahora, como entrenador, no le cierro las puertas a ningún club. No pongo nombres de equipos", cerró Sebastián Abreu en charla con el diario Depor.