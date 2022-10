'El León' hace unos meses se mostró cansado, aburrido, y hasta pensando en un retiro próximo de su carrera profesional. Carlos Zambrano parece que desde aquella declaración brindada a un programa peruano en Argentina, cambió el chip, convirtiéndose en un jugador de jerarquía absoluta. Porque no se cansó de demostrar su valía en los minutos donde competía en cancha.

Actualmente, se puede decir que es titular indiscutible con la salida de los capitanes del plantel principal 'xeneize'. Marcos Rojo, por lesión, y 'El Cali' Izquierdoz por cambio de equipo. Estos dos no están más, y ahí el defensa central de la Selección Peruana asumió un rol protagónico. El cual viene realizando muy bien, al punto de ser considerado como pieza clave.

No solo por el comando técnico encabezado por el entrenador Hugo Ibarra, quien desde su llegada por Sebastián Battaglia, lo puso al ex Eintracht Frankfurt como alguien fundamental en su esquema. Si no también, por el encargado del fútbol en Boca Juniors, ídolo máximo y vicepresidente de la institución, Juan Román Riquelme. 'El Último 10' habló en ESPN Argentina, sobre la plantilla 2022.

En la emisión del programa conducido por 'El Pollo' Vignolo, contó Riquelme que pronto habrán novedades en su club, positivas, según deja entrever: "Estamos contentos de que Ramírez renovó. Entre mañana y la semana que viene (Carlos) Zambrano renueva, Fabra también. Se está trabajando mucho en ese tema. Desde el lunes pensaremos en los jugadores que están a préstamo y qué decisión vamos a tomar".

Durante las últimas semanas se habló mucho sobre la posible salida de Carlos Zambrano para el fútbol peruano en 2023, donde Alianza Lima lo esperaría con los brazos abiertos. Debido a que es un hincha a corazón abierto, y dejó la promesa que algún día estaría cumpliendo el sueño de niño. Bueno, eso según podemos deducir por las palabras de Juan Román Riquelme, deberá posponerse un tiempo más, dependiendo del tiempo de contrato que ahora le hagan a Carlos Zambrano.