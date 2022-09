El partido entre Perú y El Salvador de esta noche tendrá varios condimentos, porque en la previa se está viviendo al parecer un duelo dialéctico. Desde el comando técnico principal del combinado nacional centroamericano llegó la opinión de Hugo Pérez. El entrenador opinó sobre el debut de Juan Reynoso, con unas palabras para poder tomar en cuenta. Se podría entender como una advertencia.

Para el seleccionador 'salvadoreño' es muy diferente la dirección de países, a comparación de los clubes. Así lo precisó el Pérez, con todas sus letras: "Fue una muy buena impresión (actuación de Perú), aunque no me sorprendió, por el nivel mostrado (previamente) por Perú y lo que se observó de Juan Reynoso en sus diversos equipos que entrenó, pero dirigir una selección es diferente que un club".

Entrando al ámbito de su conjunto, existe una autocrítica para considerar, porque se sienten inferiores, pero saben que pueden triunfar contra 'La Blanquirroja'. Eso dependerá de todo lo que consigan en ataque en el recinto deportivo del DC United. El Salvador tiene pendientes por cumplir: "Hemos perdido muchas oportunidades de gol, contra Perú no nos puede pasar eso. Si tienes una o dos tienes que meterla".

De la misma manera, no buscarán un resultado positivo contra Perú. Si no estarán en el camino de forjar un estilo de juego, el cual someta a sus rivales por jerarquía, y no por temas cercanos al azar. 'Los Cuscatlecos' mira a la Selección Peruana con bastante respeto: "Lo más importante para nosotros es cómo podemos mejorar lo que hicimos en el hexagonal. El martes es un examen importante".

Este martes 27 de septiembre desde las (7:00 PM - HORA PERUANA) estará jugando la Selección Peruana vs. El Salvador en el Audi Field de los Estados Unidos. Juan Reynoso viene de perder en su debut contra México, y ante 'La Selecta' buscará su primer triunfo como director técnico del equipo de todos. Posiblemente, mande una alineación nunca antes vista.