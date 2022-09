¿Sergio Peña no va más en el Malmo?

Luego destacar en el FC Emmen de los Países Bajos, Sergio Peña fue contratado por el Malmo de Suecia; sin embargo, hasta el momento no ha podido sobresalir como esperaba. Es por ello que un año después de su traspaso, el mediocampista peruano habría pedido salir del equipo, esto según la información del medio sueco "Sport Bladet".

Según sostiene este medio de comunicación de dicho país, el volante de la Selección Peruana habría mostrado su malestar, ya que no se siente a gusto en el equipo, por lo que buscaría un nuevo club. No obstante, su salida no sería nada fácil, puesto que con apenas una temporada el Malmo solo lo dejaría partir por una buena oferta.

Si bien es complicado, debido a que el mercado de fichajes en diversas ligas cierra este jueves 1 de septiembre, aún hay posibilidad de cederlo o venderlo a Bélgica, Turquía, Grecia o Portugal, competencias donde el mercado se extenderá todavía por algunos días más.

Recordemos que el volante nacional llegó a mediados del 2021 al Malmo y aunque en un principio contó con una buena cantidad de oportunidades al ser considerado un 'refuerzo estrella', con el pasar de los meses fue perdiendo lugar en el equipo, más aún cuando Andreas Georgson asumió el cargo como entrenador interino.

Por ahora su futuro es incierto y tendrá que resolverlo cuanto antes para no perder ritmo. Esto no solo pensando en lo que pueda darle a un club en particular, sino también para tener la continuidad necesaria para ser considerado por la Selección Peruana de Juan Reynoso que está próxima a jugar un amistoso ante México a fines del mes de septiembre.