Raúl Ruidíaz mediante su cuenta principal de Instagram se despidió de todo el público del Seattle Sounders. Todo hace indicar que 'La Pulga' no continuará en el equipo estadounidense, y su futuro estaría lejos de la MLS. Eso todavía no es conocido.

La carta en mención que dejó el nacido en Universitario de Deportes, donde resume el 2021 es la siguiente: "Esta temporada no ha sido nada fácil ni para mí ni para el grupo de jugadores, que sufrimos algunas lesiones, a pesar de ello intentamos dar lo mejor de nosotros por este gran club. Al final de esta temporada, algunos de esos grandes esfuerzos no fueron suficientes y no pude finalizar el año como hubiésemos querido, pero la lucha nunca paró".

Pasando al acto más importante de todos para el mundo del fútbol. Porque el delantero de la Selección Peruana, hasta hace poco, deja unas palabras con sabor a despedida nostálgica: "Gracias a todos por su apoyo, siempre estarán en mi corazón y nunca los olvidaré".

En las últimas semanas, se estuvo vinculando a Raúl Ruidíaz con el fútbol mexicano, de los Emiratos Árabes, y otros lugares exóticos donde hay un buen trato al profesional. El goleador de 31 años, después de 3 temporadas estaría marchándose a un nuevo reto deportivo.