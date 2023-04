Lo que parecía complicado en la previa, terminó siendo como manda la historia reciente de la Eredivisie. Feyenoord estaba en la obligación de vencer a un equipo como el Sparta Rotterdam en una nueva jornada del torneo local de los Países Bajos.

Para nosotros los peruanos no fue un partido cómodo, porque no jugó ni un solo minuto Marcos López. El ex Sporting Cristal y Universidad San Martín se quedó en la banca de suplentes sin poder ingresar. No es la mejor de las noticias este hecho.

Juan Reynoso deberá tomar en cuenta, de ahora en adelante, lo que será el futuro inmediato del extremo y lateral nacional. Hace mucho no está jugando, lo cual llama la atención de forma urgente. Los goles de Feyenoord fueron obra de Paixäo, Giménez, y Hancko. El descuento del Sparta fue obra de Pinto.

La próxima jornada de la Eredivisie tendrá al Feyenoord de Marcos López como local contra el Waalwijk el domingo 9 de abril a la (1:00 PM - HORA PERUANA). Por su lado, el Sparta Rotterdam tiene que jugar contra el AZ Alkmaar el sábado 8 de abril a la (1:00 PM - HORA PERUANA).

PREVIA DEL PARTIDO - SPARTA ROTTERDAM VS. FEYENOORD:

El Feyenoord hace el viaje al Sparta Rotterdam el domingo sabiendo que pueden acercarse un paso más a ganar el título de la Eredivisie. Los líderes se sientan con seis puntos de ventaja a falta de ocho partidos, pero el Sparta llega a este encuentro ocupando la sexta posición en la clasificación.

Dada la posición del Ajax en el fútbol holandés, en algunos sectores se supone que finalmente saldrán victoriosos en la carrera por el título de la Eredivisie. Sin embargo, esa creencia le está haciendo un flaco favor al Feyenoord, como lo demuestra la forma en que el equipo de Arne Slot remontó un déficit en el medio tiempo para vencer a los campeones defensores 3-2 en territorio visitante antes del parón internacional.

El Feyenoord ha venido desde atrás en tres de esos partidos, aunque Slot sentirá que el partido del domingo es posiblemente el más difícil que queda en el calendario. Ha habido momentos esta temporada en los que el Sparta no ha parecido más que un club de la mitad de la tabla, particularmente entre mediados de enero y finales de febrero.

Oussama Idrissi no estará para el Feyenoord este fin de semana por cortesía de recibir su quinta tarjeta amarilla la última vez. Javairo Dilrosun parece más probable que sustituya en el flanco izquierdo, pero Slot se enfrenta a más problemas con una lesión de Lutsharel Geertruida y un problema de rodilla de Sebastian Szymanski.

Sparta Rotterdam vs. Feyenoord por la Eredivisie 2022-23: marcador y resultado en vivo

Sparta Rotterdam vs. Feyenoord: ¿Cuándo y a qué hora del Perú es el partido por la jornada 27 de la Eredivisie 2022-23?

El encuentro entre Sparta Rotterdam vs. Feyenoord se jugará este domingo 2 de abril, a partir de las 7:30 horas de Perú.

Sparta Rotterdam vs. Feyenoord: ¿Qué canal del Perú transmite el partido por la jornada 27 de la Eredivisie 2022-23?

Perú: ESPN Perú, Star+