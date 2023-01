Una esperanza para Christian Cueva: "Podrá desarrollar su trabajo, no hay ninguna medida que le impida"

Christian Cueva ha empezado de manera congestionada el año 2023. Declarando que no es más jugador de Al Fateh por falta de pagos, el club árabe respondió diciendo que está al día y que llevarán su situación al área legal del club. Aunque ese no sería el único problema, la FIFA le dio la razón a Santos y el peruano tendría que pagarle al club 7.3 millones de dólares, aunque 'Aladino' apeló al TAS esta resolución.

En toda esa vorágine de información, lo cierto es que ahora mismo Christian Cueva puede jugar y no hay ninguna sanción que lo impida, así lo explicó detalladamente el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares. En charla con Radio Ovación, el hombre de leyes explicó los motivos.

"Cueva va a seguir jugando al fútbol, no tiene hoy ninguna sanción de carácter deportiva. Él podrá desarrollar su trabajo, no hay ninguna medida que le impida seguir desempeñándose. Nada va a imposibilitar a Cueva a seguir jugando, salvo que este laudo del TAS ratifique lo resuelto por la FIFA y el jugador no cumpla con la sanción económica. Ahí sí habría sanciones deportivas, pero aún estamos muy lejos de ello", comentó el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares.

En ese sentido, el profesional de las leyes deportivas también expuso la situación de Christian Cueva en más detalle. Comentando que 'Aladino' alude que se le debía el pago por concepto de imagen, por parte de Santos, y siendo este tiempo más de dos meses, él podría terminar su contrato, y así lo hizo.

"Cueva se da por despedido en el Santos de Brasil porque aduce que en el contrato de imagen (no en el de trabajo), se le adeudaba una suma de más de dos meses. La FIFA llegó a la conclusión que sí se le debían dos meses, pero que Santos FC había logrado acreditar que venía regularizando esa situación. Más allá, que Cueva no intimó por 15 días (según la ley), sino por 10 días", expresó Marcelo Bee Sellares.

Lo cierto es que hoy mismo Christian Cueva puede seguir en la actividad deportiva; aunque, lo cierto, es que si el TAS ratifica la sanción de la FIFA, el peruano tendría que pagar el monto estipulado y, de no hacerlo, ahí sí tendría encima la sanción de los seis meses de para obligatoria.