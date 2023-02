VER AHORA, Real Sociedad vs Celta de Vigo en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus por la fecha 22 de LaLiga 2022/2023

HOY, sábado 18 de febrero, Real Sociedad vs Celta de Vigo en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus, jugarán por la fecha 22 de LaLiga 2022/2023 desde las 8:00 AM. en el Reale Arena. Los locales buscarán el triunfo, pero el visitante quiere dar el golpe.

Empujados por la gran posición en la que están en la tabla general de LaLiga 2022/2023, Real Sociedad llega con el ímpetu de aquel que lucha por su vida. Ubicados en la tercera casilla del campeonato, el cuadro entrenado por el estratega Imanol Alguacil ha dado la sorpresa.

Llegando de vencer al RCD Espanyol en condición de visitante, los tres puntos que obtuvo la Real Sociedad en campo ajeno no serán nada si no logra vencer al Celta de Vigo, que llega urguido por la necesidad de sumar y alejarse de la zona de descenso.

Colocado en la casilla 14 del campeonato de LaLiga 2022/2023, el cuadro del volante peruano Renato Tapia tiene 23 unidades y está a tres puntos de la zona de la baja: Valencia con 20. Así pues, un triunfo lo potenciaría hasta los 26 y podría escalar, en el mejor de los casos, hasta la décima casilla del campeonato.

Con el ánimo golpeado tras caer ante Atlético Madrid en casa, el cuadro del técnico portugués Carlos Carvalhal buscará regularidad y espera sumar puntos ante la Real Sociedad. Por ello, el mediocampista peruano Renato Tapia podría ser titular, tal como lo fue ante el plantel de Diego Simeone.

Real Sociedad vs Celta de Vigo: ver marcador en vivo y resultado en directo

Real Sociedad vs Celta de Vigo: horarios en el mundo

México - 7:00 AM.

Ecuador - 8:00 AM.

Colombia - 8:00 AM.

Perú - 8:00 AM.

Venezuela - 9:00 AM.

Chile - 10:00 AM.

Argentina - 10:00 AM.

Uruguay - 10:00 AM.

Brasil - 10:00 AM.

Real Sociedad vs Celta de Vigo: probables alineaciones

Real Sociedad: Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Zubimendi, Brais Méndez, Mikel Merino; Kubo, Oyarzabal y Sörloth.

Celta: Iván Villar; Mingueza, Núñez, Aidoo, Galán; Beltrán, Renato Tapia, Veiga, De la Torre; Strand Larsen e Iago Aspas.