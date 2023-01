Real Madrid sabe dar vuelta partidos y lo demostró una vez más este jueves, porque iba perdiendo por 2-0 ante Villarreal, pero terminó ganando por 3-2 y se metió en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El dueño de casa empezó con todo, porque en una de las primeras aproximaciones que tuvo abrió la cuenta, mediante un derechazo cruzado potente del francés Etienne Capoue, cuando recién se jugaba el minuto 4 del compromiso.

Los merengues venían de recibir un duro golpe ante Barcelona en la Supercopa de España, de lo cual no se podían levantar, es más, a los 42' el elenco valenciano estiró las cifras a través del nigeriano Samuel Chukwueze.

En el complemento iba a despertar la tienda que dirige Carlo Ancelotti, porque en los 57' descontó, mediante el brasileño Vinicius Junior, quien definió con un derechazo colocado ante la salida de Jorgensen.

Con el descuento se fue encima la Casa Blanca, como siempre, y pudo igualar las acciones en los 69', cuando Benzema ganó un cabezazo en plena área chica, pero la contuvo el meta de Villarreal, aunque el reboté le quedó a Militao y lo igualó.

"Caballo pillado, caballo pasado", dice un viejo refrán y justo fue lo que ocurrió, porque los madridistas pusieron el tercero a los 86', cuando Asensio dio un paso atrás para Dani Ceballos, quien con un remate de primera hizo delirar a los hinchas merengues.

Real Madrid lo dio vuelta y puso su nombre en los cuartos de final de la Copa del Rey, y este viernes en el sorteo va a conocer a su rival.

La previa

Con el objetivo de evitar una segunda dosis de decepción en la copa en cuestión de días, el Real Madrid se enfrenta al Villarreal en los octavos de final de la Copa del Rey en La Cerámica el jueves por la tarde. El equipo de Quique Setién empató 1-1 con el Celta de Vigo en su última salida, mientras que Los Blancos cayeron por 3-1 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Embarcado en una espectacular racha ganadora de siete partidos en partidos competitivos y no competitivos previos a su viaje al Celta de Vigo, el Villarreal no pudo extender su racha victoriosa a ocho partidos, a pesar de que Gerard Moreno rompió el empate con solo 15 minutos para el final. Jorgen Strand Larsen salió de la banca para empatar para el Celta de Vigo en la segunda mitad, pero ha habido mucho que gustar del Villarreal desde que Setién reemplazó a Unai Emery, y recuperar el lugar que le corresponde en la Liga de Campeones ya no es una misión imposible.

El Real Madrid hace el viaje a un equipo que no ha logrado mantener una sola portería a cero desde el regreso del fútbol doméstico después de la Copa del Mundo, pero Carlo Ancelotti tuvo que lamentar las deficiencias defensivas cuando el Barcelona se alzó con la corona de la Supercopa de España en Riyadh. Gavi anotó con frialdad el primer gol antes de convertirse en el proveedor de Robert Lewandowski y Pedri a ambos lados del silbato del medio tiempo, y la respuesta de Karim Benzema con solo unos segundos para el final sirvió como poco consuelo para los gigantes de la capital.

El técnico del Villarreal, Setién, se enfrenta a un dilema en el lateral derecho para el partido del jueves, ya que tanto Juan Foyth como Kiko Femenia, el último de los cuales solo duró cinco minutos después de reemplazar al argentino, salieron lesionados en el empate con el Celta de Vigo por problemas en el hombro y la pantorrilla. No está claro qué tan graves son las lesiones de la pareja, pero ambos estuvieron ausentes del entrenamiento del lunes junto con Giovani Lo Celso, Alfonso Pedraza, Nicolás Jackson y Gerard Moreno, aunque se cree que la ausencia de este último fue solo por precaución.

Marcador: Villarreal vs. Real Madrid, por los octavos de final de la Copa del Rey

Villarreal vs. Real Madrid: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por los octavos de final de la Copa del Rey?

El encuentro entre Villarreal vs. Real Madrid se jugará este jueves 19 de enero, a partir de las 15:00 horas de Perú.

Villarreal vs. Real Madrid: ¿Qué canal transmite el partido de los octavos de final de la Copa del Rey?

