En una nota exclusiva para Bolavip Perú, Adrián Fernández, uno de los jugadores más destacados de Alianza Atlético se refirió a lo que será el trascendental partido que sostendrán ante Alianza Lima por la úndécima jornada de la Liga 1 2023.

El delantero paraguayo se confesó de cara a este cotejo. Además, sorprendió al mencionar que los blanquiazules son un equipo vulnerable, eso sí, mostró respeto por el club íntimo y reconoció que cuentan con un gran plantel.

Asimismo, reveló su top 3 de los mejores jugadores del equipo rival. El delantero sorpendió al no considerar a Hernán Barcos, Carlos Zambrano, ni Christian Cueva como el mejor de los victorianos. En la siguiente nota te contaremos lo que nos dijo.

Entrevista a Adrián Fernández de Alianza Atlético

1. Adrián, acumulan 3 partidos invictos en la Liga 1 y es evidente que querrán mantener esa buena racha ante Alianza Lima, ¿Cómo han venido preparando este partido a lo largo de la semana?

"Venimos preparando una buena semana, la verdad que hemos tenido entrenamientos bastante buenos, tratando de corregir algunos errores y pulir algunos detalles para llegar de la mejor manera a este partido. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, el puntero del campeonato, entonces no podemos dejar nada al azar".

2. Alianza Lima llegará a este compromiso con el desgaste de haber jugado Copa Libertadores entre semana. ¿Consideras que será una ventaja para poder conseguir el triunfo?

"La verdad que no considero que sea una ventaja porque el jugador de élite está acostumbrado a la alta competencia. Además, Alianza Lima tiene un plantel muy frondoso y grandes jugadores como para poder hacer la rotación. No creo que sea una ventaja significativa"

3. ¿Que sensaciones les dejó el desempeño de Alianza Lima ante Athletico Paranaense en relación a lo que será su partido contra ustedes?

"Las sensaciones considero que son las mismas que ya teníamos, Alianza es un gran equipo y muy poderoso ofensivamente, pero también que son un equipo vulnerable y se los puede dañar, por lo que hemos trabajado para poder doblegarlo y hacernos fuerte de local"

"Si tengo que elegir, me quedo en primer lugar con Franco Zanelatto, porque es un gran jugador y una excelente calidad de persona. En segundo lugar escogería a Hernán Barcos porque es un referente en mi puesto, siempre lo he admirado y lo seguí gran parte de mi carrera. Finalmente, me quedo con Pablo Lavandeira por que es un conocido y a pesar de que no es mi amigo (por así decirlo), sé que es una gran persona y un gran jugador".