‘Cuto’ tras exitosa operación: “A esos que me están dando por muerto, estoy como cañón”

No es casualidad que Luis ‘Cuto’ Guadalupe eligiera la canción ‘Camaleón’ para comunicar su mejora de salud. Tras ser intervenido quirúrgicamente con éxito, el exdefensor peruano publicó un video mencionando que se encontraba recuperado. Poniendo en tensión al mundo de las redes sociales, el también exzaguero de la ‘U’ precisó que “está como cañón” y cantó el mencionado tema.

“Yo siempre sé por dónde vienes”, cantó Luis ‘Cuto’ Guadalupe. Y luego dejó un dardo, ya como parte de su comentario y no como letra de la canción: “A esos que me están dando por muerto les mando muchos saludos”. Tal parece que el excentral de la Selección Peruana utilizó el video para enviar una indirecta a algunos que aseguraban que no iba a salir bien de la intervención quirúrgica.

Para los conocidos de la salsa de oro, sucede que ‘Camaleón’ fue un tema que escribió Rubén Blandes, pero que no vio la luz directamente pues Willie Colón, jefe de Rubén en un momento de la historia, no la autorizó al sentir que era una indirecta para él. Pero, años después, Rubén pudo publicarla y dejó en claro que el tema era para “hipócritas y envidiosos”.

Quizá lo mismo siente Luis ‘Cuto’ Guadalupe y por eso decidió publicar la canción ‘Camaleón’ de Rubén Blades, al momento de comunicar su buen estado de salud tras la intervención quirúrgica. Lo cierto es que el ahora entrevistador salió airoso de una operación riesgosa y se encuentra en estado de recuperación.