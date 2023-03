Con Ángel Comizzo a la cabeza, el plantel de Deportivo Municipal denunció la falta de pagos y en medida de protesta no jugarán ante Unión Comercio este domingo

Deportivo Municipal en protesta: plantel no concentrará y concretaría su segundo walk over de la Liga 1 2023

Denunciando que vive un momento crítico en la temporada 2023 de la Liga 1, el plantel de Deportivo Municipal salió al frente y anunció que entrará en protesta. Llegando la noticia a través de un video, los jugadores, comando técnico, cuerpo médico y demás figuras del cuadro edil comunicaron que están en huelga.

Sí, así como lo lee, vía las redes sociales del periodista Marcello Merizalde, el cuadro de Deportivo Municipal se mostró unido en una sola idea: que la directiva les abone las deudas que viene acarreando por incumplimiento de pago del plantel.

"Hemos tomado como medida no concentrar este fin de semana y posteriormente estamos evaluando la posibilidad de no presentarnos al partido del día domingo hasta que nos pongan al día en nuestros pagos", se oye en el video difundido por redes sociales.

Ante esto, y entendiendo el motivo de la protesta de Deportivo Municipal, el cuadro no concentraría para su cotejo de este domingo ante Unión Comercio, válido por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 y a jugarse en el estadio Iván Elías Moreno.

También tomando la palabra, el técnico argentino Ángel Comizzo habló sobre las razones que han llevado al plantel a empezar esta protesta: "En representación de mis jugadores les cuento que esto viene de larga data, hoy por hoy, el grupo se encuentra maltratada pues hace más de dos meses, casi tres meses, no percibe sus haberes; sin embargo, cada uno defiende los colores del club trabajando", comentó el técnico de Deportivo Municipal.

Deportivo Municipal logró un valorable empate ante Atlético Grau en la jornada anterior de la Liga 1. Sumando un punto en el infierno de Piura, el cuadro de Ángel Comizzo supo dar cara al mal momento con un gran resultado.

MÁS DECLARACIONES DE ÁNGEL COMIZZO SOBRE LA HUELGA DE DEPORTIVO MUNICIPAL

"No se ha presentado nadie del gremio de los jugadores hasta el día de hoy. Sí vemos que se presentan en otros lados dónde quizá hay otros intereses. Los queremos ver acá muchachos. Jugadores decidieron no concentrar y la posibilidad de no presentarse el domingo”.

MENSAJE DE DEPORTIVO MUNICIPAL