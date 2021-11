El mexicano Enrique Meza es el nuevo DT de Carlos A. Mannucci, este sustituirá a Pablo Peirano quien no logró clasificar a los ‘carlistas’ a una copa internacional por tan solo un punto de diferencia. El actual estratega de los trujillanos habló con Gol Perú y tocó algunos temas como las renovaciones de José Carlos Fernández y Manuel Heredia y cómo fue su llegada al club.

“El acercamiento fue muy reciente, yo había tenido un par de acercamiento con otros clubes donde ya tenía más tiempo en pláticas y por una cosa u otra no se pudo concretar, realmente yo tengo comunicación con Mannucci hace una semana, todo se dio muy rápido nos pusimos de acuerdo muy rápido, me plantearon su proyecto y la verdad que me gustó mucho la idea, creo que es un proyecto sólido, es un club estable, me llamó mucho la atención donde creo que se pueden hacer muy buenas cosas”, agregó Enrique Meza.

El estratega mexicano también se refirió a las renovaciones para la temporada que viene en la Liga 1: “Sé que es un jugador (Felipe Rodríguez) que hizo la cosas muy bien en el equipo, supimos que se había despedido, todo quedó ahí, y después salió la posibilidad de que él pudiera estar, pero realmente no te puedo decir más estamos en conversaciones de todos esos asuntos, el caso de José Carlos Fernández también se está analizando, todavía no te puedo adelantar nada yo espero que en un par de días se aclaren ese tipo de asuntos”, declaró el técnico de Carlos A. Mannucci a ‘Gol Perú’.

Sobre el tema del arco en el conjunto trujillano Enrique Meza dijo: “Estamos en la organización, por supuesto los arqueros que tenemos, sobre todo Heredia es un portero muy muy confiable para nosotros, pero no te puedo no te puedo adelantar ahorita nada, sería apresurado decir algo, pero estamos trabajando para cerrar lo más pronto posible el plantel y ponernos a trabajar”.

Finalmente, Enrique Meza dijo cómo es que le gusta que jueguen los equipos donde él dirige: “Me gusta tener la posición de la pelota, me gusta un equipo que tenga mucho tiempo la pelota, pero no tenerla por tenerla, tenerla para buscar espacios, para poder atacar, pero yo que tengo experiencia en el fútbol peruano se que no puedes morirte con eso, porque tiene un complejidad especial, el clima, la altura, juegas a nivel del mar, hay cosas interesantes a mí me sirvió mucho estar allá aprendí mucho como técnico y ese es mi sello”, concluyó el mexicano.