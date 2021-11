El técnico de la Selección Peruana no pierde el toque con el balón, pues se le pudo ver dominar el esférico con la misma calidad que ha sabido sacar a la Selección Peruana de malos momentos.

Ricardo Gareca ya se encuentra preparando los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El ‘Tigre’ aún no cuenta con todos los seleccionados en la Videna, pero a más tardar el miércoles el 10 tendría a todos, sabiendo que el encuentro contra los del ‘altiplano’ es el jueves 11 en el Estadio Nacional.

Se le vio a Ricardo Gareca animado para poder sacar esta mala situación de la Selección Peruana, pues la ‘blanquirroja’ está ubicada en el puesto 9 de la tabla a un lugar del último lugar. Hacer algunas dominadas de balón se le pudo observar al estratega argentino en el campo de entrenamiento de la Videna, algo que también tendrá que dominar serán ambos cotejos para salir de fondo y poder llegar a estar cada vez más cerca del repechaje.

Tras la imagen, publicada en el Twitter de la Selección Peruana, de Ricardo Gareca haciendo jueguitos con el balón, los hinchas calificaron como ‘argollero’ a el ‘Tigre’ poniendo: “Me da igual si sabe manejar el balón, lo que queremos es que sepa usar bien los cambios, que tácticamente esté bien y deje de ser argollero señor”, “Argolleca”, “Que los haga practicar tiros al arco para que hagan goles y no pierdan penales porque Solano no produce”, comentaron algunas personas.

De ganar los partidos frente a Bolivia, en Lima, y Venezuela, en Caracas, la Selección Peruana sumaría 17 unidades, puntaje con el que se encuentra actualmente el tercer lugar en la tabla de posiciones, Ecuador, al finalizar esta jornada doble se sabrá si la ‘bicolor’ podrá seguir luchando por un cupo para Qatar 2022 o si ya no habría posibilidades.

Después de ver controlar con calidad el balón por Ricardo Gareca recordamos que el argentino ha jugado no solo en su país por Boca Juniors, River Plate, Vélez Sarsfield, Independiente, Talleres y Sarmiento de Junín, sino que también ha deleitado con su estilo de juego en Colombia, América de Cali y Atlético Nacional y México, América.