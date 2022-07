Independiente de Avellaneda está viendo la oportunidad de mejorar su plantel principal con jugadores de nivel superlativo en la actualidad, y por sobre todo cómodos (económicamente hablando). Por eso está viendo en el mercado local nuestro, la 'Liga 1', una opción para reforzar su actual plantel.



Por eso, a 'la perla del mejor equipo' del fútbol peruano, lo están tentando. Nos referimos a Alejandro Ramos, el lateral derecho que está rompiéndola en el Descentralizado, y Copa Sudamericana. Quien se ha convertido en la obsesión del 'Rey de Copas'. Lo desea tener pronto, pero no es tan sencillo.



El periodista argentino, Lucas Scagliola, contó por la mañana como se dio este acercamiento entre 'El Rojo' y el entorno de confianza del jugador: "Independiente le hará una oferta a Melgar en las próximas horas. Desde el club peruano solo se contempla una venta".



Como se sabe, FBC Melgar no es un equipo que necesite de dinero actualmente. Y no regalará a sus mejores exponentes de buen trabajo, por eso la oferta debe ser tentadora, y así parece que terminará siendo "Me cuentan que podría salir por un porcentaje que supere los 600 mil dólares".



Así mismo, con el paso de las horas, el comunicador social de TyC Sports, Gastón Edul, fue más allá: "Melgar no vende a Paolo Reyna. Lo descartó su presidente Bettochi esta mañana: No tiene reemplazo. Su pase vale más de 1 millón de dólares y aumentará su valor en un 40% por su proyección".

Develando que desde Arequipa no hay un interés actual de apurar su venta o préstamo. Saben lo que vale su profesional, y esperarán una mejor propuesta. En Argentina están como locos, y el siguiente paso a dar es este: "Independiente está intentando, pero no se daría. Hoy hay reunión por él". Lo desean tener, veremos qué pasa.