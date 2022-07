El goleador del 'rojinegro' aclaró su molestia con algunos medios de prensa, que según él no les dieron importancia desde un principio.

A un día del trascendental duelo entre FBC Melgar y Deportivo Cali, por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, Bernardo Cuesta volvió a poner la cara tras el desplante que le hizo a la prensa en su llegada a Lima, donde aparentemente no quiso declarar absolutamente a ningún medio de comunicación.

“A veces se generaliza mucho, pues no es para todo el mundo, cada uno lo toma a su manera y el que sabe analizar las palabras como corresponde, conoce a que me refería. Cada uno hace su trabajo a su modo, yo siento cosas y opino tal cual las veo, si a uno le gusta lo que uno le dice, está todo bien y si no también, cada cual lo toma a su manera”, reveló el goleador 'rojinegro'.

Cabe resaltar que el atacante argentino volverá al equipo arequipeño luego de cumplir su fecha de suspensión, por ello, este miércoles si estará presente el duelo ante Deportivo Cali en Arequipa. Como se recuerda, en el partido de ida fue sustituido por Luis Iberico, quien desperdició una clara opción de gol ante el arco colombiano.

¿Cuándo y a qué hora juega FBC Melgar vs. Deportivo Cali?

FBC Melgar y Deportivo Cali chocarán en un decisivo duelo este miércoles 6 de julio. La contienda entre ambas escuadras está pactada para la 7:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Monumental de la UNSA. Ambas escuadras llegan a este encuentro con el 0-0 del duelo de ida, por lo que la presencia de ninguno de ellos aún es segura en los cuartos de final de la Conmebol Sudamericanana.