En la previa del partido entre Universitario y Sport Boys por la Liga 1 2023, Guillermo Sanguinetti conversó con Radio Ovación acerca de la situación actual del cuadro rosado y lo que será su próximo partido.

Adicionalmente, se refirió a una gran preocpación que no lo deja tranquilo en la interna del cuadro chalaco. Según el DT, el tema de no contar con una propia localía le preocupa en demasía.

“En este caso sí me preocupa no tener mi propia localía, todos los equipos lo hacen en sus estadios. Estaría bueno que lo más rápido posible podamos ser local en el Callao. Es la segunda vez que vamos a jugar de local en una cancha que no es la nuestra, pasó con Municipal”, finalizó Sanguinetti.

Finalmente, cerró la nota refiriéndose al cotejo que sostendrán mañana ante los merengues en el Estadio Monumental. El técnico es consciente de que el rival atraviesa un momento importante que le permite pelear por los primeros lugares.

“Ahora nos enfrentamos a un equipo que tiene un gran presente. Tanto la ‘U’ como Alianza son los equipos que van a estar peleando el campeonato. No es fácil, pero entendemos que tenemos que mejorar o seguir creando un equipo duro para poder lograr resultados y es la idea”, concluyó.