La Liga 1 vive uno de los conflictos más potentes de todos los tiempos, porque el torneo no pudo empezar de una manera limpia, porque los clubes que están en el consorcio siguen firme contra la Federación de Fútbol de Perú, por el lío con los derechos de televisación de los partidos.

El problema es mayúsculo, y tiene a todo el país triste, es por ello que en Bolavip tomamos el teléfono para conocer la opinión de un grande, y desde Los Ángeles, Estados Unidos, Julio César Uribe entregó su sentir por lo que está ocurriendo.

La gloria de la selección nacional tiene un punto de vista muy crítico, y bajo su punto de vista es la crisis más grande en la historia del fútbol peruano.

¿Usted como histórico del fútbol peruano, qué piensa de la crisis por la que se está pasando?

Lamento que los conflictos se incrementen día a día y no se tenga la capacidad, en ese nivel, de resolver las diferencias.

Aparte estamos quedando mal a nivel mundial...

Esto es un tema histórico, una vez más en el Perú. Esto no debe pasar en ninguna parte del mundo y menos en mi país, yo como una persona que está adentro del negocio del fútbol lo lamento con letras mayúsculas.

¿Qué le parece lo que sufren los hinchas por los problemas dirigenciales?

El fútbol mueve masas, y en esas masas mueve afectos, y no se determina el por qué y para qué estamos en la vida, por qué y para qué tenemos una responsabilidad profesionalmente hablando y así sucesivamente. Cuando hablan de aprendizaje yo me pregunto, ¿habremos entendido lo que es el aprendizaje? Estamos muy jodidos todos, acá se ha generado involución, es increíble lo que está pasando, en vez de evolucionar, vamos para atrás.

¿Usted recuerda un conflicto tan potente como este?

Esta es la crisis más grande en la historia del fútbol peruano, yo no recuerdo que haya pasado algo así en mi carrera como deportista, ni después de ella. Han habido cinco WO y eso no pasó nunca en la historia del fútbol peruano, que yo lo recuerde. Yo siempre soy convencido que las diferencias se resuelven dialogando, y porque la negociación es beneficio de partes, pero no sé si la negociación se tenga la interpretación correcta de ella, así que no sé qué va a pasar en el corto plazo.