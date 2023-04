Creer y pensar que están atacando es una sensación extraña, porque el teléfono malogrado termina siendo la peor herramienta de comunicación. Hoy Jefferson Farfán es noticia, una vez más, por la situación que vivió hace poco con un periodista deportivo.

La Foquita seguramente habrá estado tranquilo haciendo su vida diaria, hasta que fue mencionado por Diego Rebagliati en una comparación tranquila. El panelista de Al Ángulo tomó la palabra para explicar la situación de Sporting Cristal con Yoshimar Yotún.

El comentarista arrancó su idea, en este caso, con la siguiente afirmación: "En la estructura del plantel hace dos años se perdió a Lobatón y a Cazulo. Un retiro natural, entendible , lógico, pero importante desde el manejo, la estructura y organización interna del plantel. El siguiente año se decide prescindir de Calcaterra y de Merlo, desde lo deportivo incluso entendible, pero hay una parte que hay que entender y es cómo queda el liderazgo que hay en el plantel"

Ahí entra el comparativo del capitán rimense con el ex Lokomotiv de Rusia: "A Yoshi, lo quiero mucho, me parece que debe estar en Sporting Cristal toda su vida, pero tiene un estilo más parecido al de Jefferson (Farfán), de mucho recorrido, experiencia, puedes contarles títulos, o jugador con más partidos en la selección, pero no es un líder natural o que le interese asumir un liderazgo, el cual no se impone, o se tiene o no".

Y de forma casi automática, respondió Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram con una rudeza como cuando jugaba en cancha. Ahí el ídolo de multitudes en el Perú, señaló directamente al popular comunicador de Rpp Noticias: "Yo que tengo que ver en el momento de Sporting Cristal. Ya me retiré, déjenme en paz".