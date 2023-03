Después del anuncio donde se sancionará la situación de no permitir el ingreso de 1190 Sports a los estadios de los clubes en favor del Consorcio GOLPERU. La Federación Peruana de Fútbol, hace público el reglamento que quedó, el definitivo tras la modificación hecha por el organismo pertinente.

El Diario Líbero subió a una plataforma multimedia toda la documentación, agradecemos ese gesto. Y también resumió los puntos más relevantes, desde las sensaciones, extranjeros inscritos y demás. Acá te contamos como se define cada estamento. Atención a todos los hinchas del fútbol peruano, para que estén bien informados.

¿CÓMO SE DEFINE EL CAMPEÓN DE LA LIGA 1 2023 PERÚ?

- Si un equipo gana el Apertura y también el Clausura, automáticamente será campeón nacional.

- El ganador del Apertura o Clausura, está obligado a quedar entre los dos primeros del acumulado para clasificar a la final de los Play-Offs.

- Si un equipo gana el Apertura o el Clausura y no queda entre los dos primeros lugares del acumulado, tendrá que disputar una semifinal en partidos de ida y vuelta contra el mejor posicionado de la tabla acumulada (siempre y cuando no haya ganado una de las dos etapas mencionadas).

- Los ganadores del Apertura y Clausura tienen que permanecer dentro de los ocho primeros puestos de la tabla acumulada. Si lo hacen, disputarán (como mínimo) las semifinales de los Play-Offs.

- Solo habrán dos semifinales de Playoffs, si los dos equipos con mayor puntaje del acumulado no han podido ganar el Apertura y el Clausura. Estas (semifinales) se jugarán a ida y vuelta.

- En caso que un ganador del Apertura o Clausura, no quede entre los ocho primeros puestos del acumulado, no podrá participar de los Play-Offs. Su lugar será tomado por el equipo mejor posicionado en la tabla acumulada y que no haya ganado ninguna de las etapas mencionadas (Apertura y Clausura).

- En los Play-Offs, no se tendrá en cuenta el gol de visitante. Si el partido de ida y vuelta acaba empatado en el resultado global, habrá penales.

El club con mejor puntaje en la tabla acumulada podrá elegir si decide iniciar los Play-Offs de local o como visitante.

¿QUIÉNES DESCIENDEN A LA LIGA 2 PERÚ?

- Los clubes que terminen en las tres últimas posiciones de la tabla acumulada, descenderán automáticamente de categoría.

- Las instituciones que no cumplan con los requisitos (datos del club, datos del representante legal, datos del personal administrativo y deportivo del club, uniforme) para su participación en la Liga 1 2023, descenderán de manera inmediata.

- Si un club es sancionado por el órgano jurisdiccional competente a la FPF, con descender a una categoría inferior, desafiliación o exclusión, el equipo automáticamente aparecerá en el último lugar de la tabla acumulada de posiciones.

¿QUIÉNES CLASIFICAN A LA CONMEBOL LIBERTADORES Y SUDAMERICANA?

- El campeón nacional irá a la Copa Libertadores como Perú 1.

- El subcampeón nacional irá a la Copa Libertadores como Perú 2.

- El tercer puesto de la Liga 1 2023 irá como Perú 3 a la Libertadores.

- El cuarto puesto de la Liga 1 2023 irá como Perú 4 a la Libertadores.

- El quinto, sexto, séptimo y octavo puesto, serán los clasificados a la Copa Sudamericana del 2023.

¿CUÁL ES EL CASTIGO PARA QUIENES NO DAN ACCESO A 1190 SPORTS PARA TRANSMISIÓN DE PARTIDOS?

- De no cumplir con lo estipulado, el partido será cancelado y la federación elegirá cuándo, dónde y a qué hora se reprogramará este duelo que será luego sin público presente, en terreno neutral y los gastos serán asumidos por el club infractor, incluyendo los pasajes y hospedajes del equipo visitante.

¿CUÁNDO SE IMPLEMENTARÁ EL VAR EN LA LIGA 1 PERÚ 2023?

El reglamento señala que se podrá implementar el VAR en cualquier partido de la Liga 1 2023. En este mismo, se indica que habrá un espacio para que el árbitro revise las jugadas polémicas en el monitor.