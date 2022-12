Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, tuvieron una temporada brillante para los blanquiazules (en el torneo peruano), pésima para los cremas y más o menos para los rimenses. Lo único común entre los tres es que tiene una tremenda deuda con los torneos internacionales.

Sobre todo los íntimos, uno de los retos que tiene para el próximo año es volver a los triunfos en la Copa Libertadores, que no lo hace desde el 2012, Cuando le ganó al Nacional de Uruguay, en el mítico estadio José Díaz, con gol de José Carlos Fernández.

Además, los aliancistas quieren olvidar el cierre de 33 partidos sin ganar-24 derrotas y 5 empates-que tuvieron ante River Plate en Argentina, cuando fueron vapuleados por 8-1. Sin duda que es un desafío muy grande Guillermo Chicho Salas, que espera junto al nuevo plantel puedan revertir estos horrorosos momentos.

FOTO: TWITTER

Por otra parte, Los de Ate desde que asumió la temporada 2014 no ha podido salir campeón nuevamente. Solo ha obtenido dos Torneos Apertura (2016 y 2020) y un subcampeonato (2020). Y si el hincha de la U quiere sumar el momento de haber hecho buenas contrataciones en el 2017 como destacable y el haber obtenido triunfos importantes, puede hacerlo. Porque después de eso, no hay nada.

Ahora cuentan con el regreso de Carlos Compagnucci en la dirección técnico, que tiene el duro trabajo de sacar campeón a los Merengues para este 2023, con una plantilla prácticamente armada por él. La escuadra estudiantil espera conseguir los objetivos trazados para la estrella 27 y al menos destacar en la Copa Sudamericana.

FOTO: TWITTER

A su vez, Sporting Cristal ha comenzado una reestructuración desde el comando técnico. Dejaron de lado a Roberto Mosquera, a pesar de que el DT peruano, estuvo siempre en la parte final del torneo local. Como en el 2020 sacó campeón a los cerveceros, el 2021 fueron subcampeones y el 2022 quedaron en las semifinales.

Aun así la directiva Celeste no quedó conforme por lo mostrado con su equipo, que tampoco pudo hacer un buen papel en la Copa Libertadores, ni en la Copa Sudamericana, por eso empezaron con estos cambios generalizados.

Nuevamente, están apostando por la escuela brasileña, empezando por su entrenador Tiago Nunes. Teniendo la esperanza de lograr los objetivos trazados. Además, cuentan con la presencia de jugadores jóvenes que la rompieron en la Liga 1 pasada.

FOTO: AFP ImageForum

¿Cuándo Alianza Lima jugará la Copa Libertadores?

En primer lugar, solo falta definirse sus rivales, porque el torneo está empezando la fase preliminar. Aunque solo se sabe los horarios del inicio de la ronda de grupos. Recordemos que los victorianos y los rojinegros son los únicos equipos nacionales que empiezan en esta etapa.

Fase de grupos:

Fecha 1: semana del 5 de abril

Fecha 2: semana del 19 de abril

Fecha 3: semana del 3 de mayo

Fecha 4: semana del 24 de mayo

Fecha 5: semana del 7 de junio

Fecha 6: semana del 28 de junio.

¿Cuándo jugará la Copa Sudamericana Universitario de Deportes?

Los Estudiantiles se enfrentarán a Cienciano del Cusco, en la llave, para meterse en la fase de grupos. El partido se llevará a cabo el jueves 9 de marzo a las 9:00 pm., a partido único en el Estadio Monumental de Ate.

¿Cuándo debuta Sporting Cristal en la Copa Libertadores?

Los cerveceros solo esperan a su rival de la Fase 2, que podría ser el ganador del Sport Huancayo vs. Nacional de Paraguay, y en caso avanzar a la Fase 3, su adversario saldrá de la llave entre Huracán vs. E3 (Boston River de Uruguay vs. Zamora de Venezuela).