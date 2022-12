Sport Huancayo anunció un fichaje más para poder afrontar la siguiente temporada, donde tendrá que competir en la Liga 1 y en la primera fase de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá a Nacional de Paraguay.

A raíz de esto, la directiva busca contar con un plantel experimentado, y es por ello, que optaron por reforzar su defensa con un viejo conocido. Rodrigo Colombo ha sido oficializado como nuevo futbolista por todo el 2023.

El central argentino en la temporada 2018 ya había defendido la camiseta del cuadro de la Incontratable, incluso había tenido un desempeño bastante aceptable, tanto así que fue considerado uno de los mejores centrales del campeonato.

Precisamente, tan bueno era su nivel, que rápidamente se ganó el cariño de la hinchada huancaína, quienes coreaban en las graderías del estadio un curioso apodo para alentarlo, le decían: "Gerard Piqué argentino"

"Me llaman Colombo, aunque el otro día me crucé con un hincha en Huancayo y me pidió un autógrafo. Y en eso me contó que en la tribuna me dicen 'Gerard Piqué'. Debe de ser por la barba, porque por mi juego estamos bastante lejos. Me causó risa", declaró en el 2018 el jugador.

De esta manera, luego de 4 años el zaguero retorna al fútbol peruano con el objetivo de hacer un gran trabajo con el Rojo Matador. Su último club fue Atlanta de la segunda división de Argentina. ¿Seguirá jugando como Piqué? Habrá que averiguarlo en el 2023.