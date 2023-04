La fecha 11 de la Liga 1 ya empezó este viernes 7 de abril, donde Cusco FC derrotó 2-1 a Deportivo Binacional. Los locales supieron mantener la ventaja en el marcador, a pesar de que los celestes del sur habían marcado la igualdad en su momento. Los goles los hicieron: José Fajardo a los 13' y Abdiel Ayarza a los 77' minutos a favor de los guerreros de Oro y Jefferson Cáceres a los 27' a favor de la visita.

Mientras tanto, la jornada se complementará con el Sport Boys vs. Deportivo Municipal a las 13:00 hrs. , mañana sábado 8 de abril, continúa con los partidos ese día: UTC vs. ADT (15:30 hrs.) y Cienciano vs. C.A. Mannucci (18:00 hrs.).

Por su parte, para el domingo 9 del presente mes, comenzará con el Alianza Atlético vs. Alianza Lima (13:00 hrs.), luego viene Sport Huancayo vs. Melgar (15:30 hrs.) y termina el día, Universitario vs. Atlético Grau (18:00 hrs.).

Los que cierran la fecha 11 son Academia Cantolao vs. Unión Comercio (15:30 hrs), el lunes 10 de abril y siguen César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso (18:00 hrs). Recordemos que esta semana Sporting Cristal descansó.

TABLA DE POSICIONES - FECHA 11: