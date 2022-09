Tocamientos indebidos dentro del clásico femenino entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

Un tema polémico pasó en la última fecha del fútbol peruano femenino entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. La cobertura de este evento fue emotiva porque 'las íntimas' lograron superar al eterno rival en el último minuto, gracias al gol de su principal delantera, Adriana Luccar, concretando el resultado final de 2-1.

Hasta ahí el tema deportivo se pasó muy tranquilo, fuera de los problemas que existieron en el pitazo final. Porque las jugadoras de la "U" reclamaron en redes sociales el manejo arbitral de los últimos instantes. Recibiendo las respuestas inmediatas de sus compañeras de la vereda de enfrente. Hasta ahí todo bien porque se mantuvo el respeto.

Donde se pudo haber sobrepasado el aspecto de mantener las formas, fue en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales. La jugadora de la Universidad César Vallejo, Marisella Joya, compartió un video en sus cuentas personales señalando este hecho. Quizás sin intención, pero sí despertó la crítica de todos lados, porque lo que se vio, fue un hecho para erradicar ya mismo.

El 'Diario Popular' publicó ese material audiovisual con la siguiente bajada informativa. Siendo explícitos y sin faltarle a la verdad: "Jugadora de Alianza, Sandy Dorador, agredió a Fabiola Herrera, de Universitario con tocamiento indebido. Universitario, que perdió el clásico femenino contra Alianza Lima, mostró imágenes en las que se aprecia la falta de la futbolista íntima".

Y quien fue mucho más allá, fue Megan Montano, quien en sus redes sociales, lanzó este mensaje donde hace una sentencia: "Esperemos que en la semifinal tengamos terna arbitral que esté a la altura del FAIR PLAY. Lo qué pasó en este video es una vergüenza. No sé si recuerdan Uruguay vs. Chile. Esas cosas en Universitario no se ven, porque somos un equipo grande por todos lados. Y dale U".