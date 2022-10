Alianza Lima en el fútbol general está rompiendo récords. Hoy le tocó al aspecto femenino, a puertas de la gran final vs. Carlos A. Mannucci.

El partido más importante de la temporada en el fútbol femenino está a la vuelta de la esquina. Toda la previa se está viviendo de manera distinta, por la trascendencia de este enfrentamiento donde Alianza Lima será local, frente al Carlos A. Mannucci. Los dos mejores equipos, con rendimientos altísimos, se estarán enfrentando en el duelo que define la temporada completa.

La situación de emoción que se vive a horas de este cotejo entre 'las blanquiazules' y 'carlistas' es gigante por todo lo que significa, por eso es valioso notificar que están próximos a romper un récord aún mayor. Porque nunca antes se había visto una cantidad como la siguiente, dentro del fútbol femenino. Alianza Lima marcará la pauta de lo que ojalá sea un antes y después.

Mediante el delegado oficial de la 'institución victoriana', Tito Ordoñez, se conoció el petitorio del club, para ampliar el aforo para este jueves 6 de octubre a las (7:00 PM - HORA PERUANA): "La final del fútbol femenino del jueves 6 de octubre a las 7.00 p. m. entre Alianza Lima vs. Carlos Mannucci será con aforo de 30.000 espectadores. Se obtuvo la autorización y la resolución respectiva. Será la segunda mayor concurrencia en Sudamérica. ¡Grande la hinchada aliancista!".

A nivel internacional, este logro, si se concreta la venta al 100% de las entradas planteadas, será el tercer más importante dentro de Sudamérica. Porque el primer lugar lo tienen en Brasil: (Corinthians vs. Internacional - 47,070 espectadores). En la segunda casilla está Colombia: (América de Cali vs. Deportivo Cali - 37.100 espectadores). Y acá entraría a tallar Alianza Lima con sus 30 mil posibles asistentes, para la final vs. Carlos A. Mannucci.

El partido está programado para este jueves 6 de octubre, desde las (7:00 PM - HORA PERUANA), en el 'Estadio Alejandro Villanueva' del barrio de Matute. Se juega la segunda gran final de la Liga Femenina. En el partido de ida quedaron empatadas 1-1, y se define todo en 'La Caldera'. La cual arderá, más que nunca, en un evento sin precedentes.