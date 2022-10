FBC Melgar tuvo un inicio de temporada de ensueño, el cuadro rojinegro sacó a relucir toda su jerarquía, y producto de ello, se consagró como el equipo ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2022.

Asimismo, el 'Dominó' también tuvo una excelente participación en la Copa Sudamericana 2022, donde llegó hasta las semifinales y quedó entre los cuatro mejores equipos de la competición, destacando muchas actuaciones individuales.

Precisamente, a causa de esta campaña tan positiva, una serie de clubes se comenzó a interesar por algunos futbolistas que actualmente militan en el conjunto rojinegro, uno de ellos es Alec Deneumostier.

Precisamente, el zaguero central es seguido de cerca por la Universidad de Chile, uno de los más grandes del país sureño. Esto se conoció gracias al portal de transferencias más importante del mundo, Transfermarkt.

Cabe precisar que de momento no existe ningún tipo de negociación; sin embargo, el interés está presente. Recordemos que el ex Esther Grande de Bentín es un titular habitual en el once de Pablo Lavallén.