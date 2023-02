Dolores de cabeza y mucho más de ese ámbito se está viviendo por largas semanas por la problemática de la televisión en Liga 1. Ahora resulta que se viene dando una serie de rumores de salida de la empresa encargada de dar la producción a las cableras que desean contar con los derechos del balompié local.

¿El motivo principal de esta molestia? Desde VIDENA al parecer, habrían ofrecido una serie de puntos, los cuales estarían incumpliéndose de forma descarada. El principal, tener el porcentaje mayor de partidos transmitidos, lo cual termina siendo algo lejano. Debido a que ahora mismo, hay duelos pospuestos, o que no dejan ingresar a la empresa.

Ese tipo de cosas estarían siendo el principal escollo para continuar trabajando juntos. En este caso, 1190 Sports y Federación Peruana de Fútbol. Supuestamente, la batalla legal ya debería haber terminado, y los clubes que no tienen contrato vigente con el Consorcio GOLPERU, deberían acomodarse a las nuevas reglas. Sin embargo, ello no sucede.

Ahora, para entender un poco la cronología al respecto, sobre todo lo anterior, vamos a colocar un hilo de tuits completo de Luis Carrillo Pinto. Un especialista en estos aspectos, desde marketing deportivo, hasta aspectos legales por la información que va recogiendo con el pasar de las semanas. Así lo cuenta, el ex Show de Goles en Cable Mágico Deportes.

1. La FPF ofrece a 1190 Sports un paquete con 15 equipos y la promesa de que desde el 2026 tendrán todos los clubes por 10 años +.

2. La FPF solicita una medida cautelar para impedir que los clubes renueven con CFP. No lleva el caso al TAS o un arbitraje con el temor de perder.

3. 5 clubes hacen uso de su cláusula de preferencia con CFP.

4. Comienza la Liga 1. La FPF busca imponer sus estatutos sin importar la economía y autonomía de planificación de los clubes.

5. 1190 Sports le exige que cumpla con lo acordado. Los 15 equipos, incluido AL.

6. Los estatutos de la FPF no están por encima de la ley peruana y los clubes solicitan que se respeten sus contratos.

7. La FPF trata de resolver la disputa sobre la marcha del campeonato. No levanta la cautelar.

8. Los clubes con CFP siguen firmes en su posición.

9. 1190 Sports sin AL no ve viable la venta del producto. SC no es suficiente, no es relevante en materia de audiencias.

10. La FPF busca el respaldo de la Conmebol. Lo obtiene, pero la Conmebol no tiene competencia ni decisión sobre los derechos audiovisuales de la Liga 1.

11. WO, reprogramaciones, amenazas. Comunicados, cartas notariales, Indecopi.

12. El Perú es noticia mundial por su desorganización y desconocimiento en la negociación de derechos audiovisuales deportivos.

¿Luego de esto que puede venir? Si las voces que salen desde la entidad principal del deporte rey en Perú son ciertas. Se viene un enorme terremoto. Porque se debería licitar una vez más a un nuevo postor, y después de una posible ruptura de tratos por incumplimiento de contratos, sería un síntoma de desconfianza en la región. Complicado.